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Широков: «Как „Краснодар“ может что-то выиграть? Они сами в себя не верят»

сегодня, 05:44

Экс-полузащитник «Краснодара» Роман Широков высказался относительно шансов бывшего клуба одержать победу в чемпионате России.

«Краснодар» может идти 29 туров первым и всё равно опуститься на 4-е место. Они сами в себя не верят, как они могут что-то выиграть? «Краснодар» — команда без менталитета победителя. Они никогда в жизни ничего не выигрывают, только если случайно. «Краснодар» в ближайшее время не станет чемпионом? Он может стать, но фундаментального там ничего нет, поверьте мне. Там менталитет как раз краснодарский, они не верят, что сами кого-то могут обыграть. Поэтому такие матчи [как с «Сочи»] случаются.

У «Краснодара» был костяк победителей в 2015-16 годах, но они его потихонечку тоже [убрали]. Я один раз присутствовал на собрании, и вот классификация игроков Сергея Николаевича [Галицкого] подходит под «Краснодар». Он сказал, что команды, которые хотят выигрывать, — это голодные волки, а они [футболисты «Краснодара»] хорошие парни. Вот они хотят казаться для всех хорошими парнями, но такие команды ничего не выигрывают.

Отсутствие Камболова, Классона, Кабелла, Вильены, Спайича? Классон, да. А остальные что могут выиграть? Хорошо, что Спайича нет, а то они бы и до этого проиграли.

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yeychanin23
yeychanin23
сегодня в 12:38
Полностью согласен...
anfield1984
anfield1984 ответил nikoladolgov
сегодня в 12:18
То есть тренер, который бежит из одного структурного подразделения Зенита в другое, более удобное и перспективное, при этом переносит матч, чтоб работать на стороне потенциального победителя - является хорошим тренером? Какая же низкая планка...

Уж хотя бы Евсеев назвали, ну Божовича на крайняк.
anfield1984
anfield1984 ответил Valeriy-48
сегодня в 12:12, ред.
Нагельсманн под орех раздела профи Семака, это из наглядных примеров. Пример Моуриньо вас ничему не научил? В Германии, Австрии, Швейцарии, Хорватии уже давно клубами второго эшелона управляют так называемые юнцы с улицы. Тот же Тедеско соратник Нагельсманна. Чуть-чуть осталось до того момента, когда эти мальчики с улицы будут под орех разделывать этих умудренных опытом полевого игрока тренеров, которые с умным видом излагают свои мысли и понятия, которые с футболом ничего общего не имеют (лицевая линия, контратака, позиционная атака и т. п.)

Мусаев работает в корумпированнном чемпионате. Не его вина, что ему приходится после дикой зарубы со Спартаком выводить команду на матч с дублем Зенита, который провел тренировочную игру со вторым дублем Зенита, обкатал схему, потянул физическую подготовку. Я имею ввиду тот фейспалм Сочи Оренбург.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:23
Проще говоря, нет яиц.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:02
Три года это говорю,к неудовольствию уважаемых поклонников команды.Кроме того,люди живут с чисто провинциальной психологией,базирующейся на утверждении :"Мы заслуживаем лучшего,но нам мешает "Масква". Или Питер.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 10:15
Хорошо что его выкинули из команды. ....вот и ходит обиженный,то на Спартак то на Краснодар, до чего мерский тип...уверен что нормальный владелец клуба никогда не возьмёт его даже косить траву на стадион, не то что на какую должность. ...
Valeriy-48
Valeriy-48 ответил nikoladolgov
сегодня в 09:26
Тренера бы им хорошего , типа Федотова ....
К сожалению вы правы, до меня как то не доходит, что может дать мальчик с улицы довольно квалифицированным игрокам. Зачастую команда выигрывает за счет мастерства футболистов, правда хотел бы отметить, что при выигрыше начинают хвалить гениальность Мусаева, а вот при проигрыше отдувается Матвеев.
FROBI
FROBI
сегодня в 08:36
Только Рома скромно помалкивает, что в лесу у волков должен быть свой прикормленный лесник... чтобы его ружжо (свисток) стреляло не в волков, а в хороших парней ))
Faustello
Faustello
сегодня в 08:19
Как не прискорбно, но Рома прав, несмотря на видимое благополучие у нас много внутренних проблем связанных и с менеджментом и с управлением и генеральной политикой, которые не давали и не будут давать в будущем уверенной возможности прям доминировать.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:10
Психологию такую надо ломать.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:06
Есть такое...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:07
Тренера бы им хорошего , типа Федотова ....
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