Широков: «Как „Краснодар“ может что-то выиграть? Они сами в себя не верят»

Экс-полузащитник «Краснодара» высказался относительно шансов бывшего клуба одержать победу в чемпионате России.

«Краснодар» может идти 29 туров первым и всё равно опуститься на 4-е место. Они сами в себя не верят, как они могут что-то выиграть? «Краснодар» — команда без менталитета победителя. Они никогда в жизни ничего не выигрывают, только если случайно. «Краснодар» в ближайшее время не станет чемпионом? Он может стать, но фундаментального там ничего нет, поверьте мне. Там менталитет как раз краснодарский, они не верят, что сами кого-то могут обыграть. Поэтому такие матчи [как с «Сочи»] случаются.

У «Краснодара» был костяк победителей в 2015-16 годах, но они его потихонечку тоже [убрали]. Я один раз присутствовал на собрании, и вот классификация игроков Сергея Николаевича [Галицкого] подходит под «Краснодар». Он сказал, что команды, которые хотят выигрывать, — это голодные волки, а они [футболисты «Краснодара»] хорошие парни. Вот они хотят казаться для всех хорошими парнями, но такие команды ничего не выигрывают.

Отсутствие Камболова, Классона, Кабелла, Вильены, Спайича? Классон, да. А остальные что могут выиграть? Хорошо, что Спайича нет, а то они бы и до этого проиграли.