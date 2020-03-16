Божович: «Наша проблема — в реализации»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Тамбова».
Подготовка была хорошая, ошибка Чернова — это ничего не значит. Проблемы наверняка в реализации. У нашей команды настоящих голевых моментов не было.
|Тамбов3 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Тамбова».
Подготовка была хорошая, ошибка Чернова — это ничего не значит. Проблемы наверняка в реализации. У нашей команды настоящих голевых моментов не было.
Как можно реализовать то чего не было ?
Как можно реализовать то чего не было ?
Первухин всю карьеру провёл в Тамбове, а Шипшев в Нальчике. Зачем держать тренера легионера, если и в Самаре есть такие парни, как в Тамбове, гнать надо Божовича.
Первухин всю карьеру провёл в Тамбове, а Шипшев в Нальчике. Зачем держать тренера легионера, если и в Самаре есть такие парни, как в Тамбове, гнать надо Божовича.