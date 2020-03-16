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Божович: «Наша проблема — в реализации»

вчера, 22:27
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Тамбова».

Подготовка была хорошая, ошибка Чернова — это ничего не значит. Проблемы наверняка в реализации. У нашей команды настоящих голевых моментов не было.

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nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:09
Крыша поехала ?
Как можно реализовать то чего не было ?
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:47
Проблема в тебе, Миодраг!!!
Первухин всю карьеру провёл в Тамбове, а Шипшев в Нальчике. Зачем держать тренера легионера, если и в Самаре есть такие парни, как в Тамбове, гнать надо Божовича.
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