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В «Оренбурге» не против приостановки РПЛ из-за коронавируса

вчера, 23:53

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин поделился мыслями относительно возможной приостановки чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса.

Стоит ли остановить розыгрыш РПЛ? А что дороже всего у человека? Его жизнь! Все должно быть не во вред здоровью. Завтра будет совещание в РПЛ, и там будет принято правильное, взвешенное решение. Будем действовать в соответствии с ним. Знаю, что наш матч с «Локомотивом» не состоится. Если есть соответствующее распоряжение, значит, оно чем-то обоснованно. Я всей ситуацией не владею.

Федун и Бабаев высказались за приостановку РПЛ? Понимаю их. Во главе угла всегда стоит человеческая жизнь! Кто же в такой ситуации будет выступать против закрытия? Если этот коронавирус угрожает людям, то зачем рисковать? Футболисты такие же живые люди, как и болельщики.

Коронавирус и футбол

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