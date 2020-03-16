В «Оренбурге» не против приостановки РПЛ из-за коронавируса

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин поделился мыслями относительно возможной приостановки чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса.

Стоит ли остановить розыгрыш РПЛ ? А что дороже всего у человека? Его жизнь! Все должно быть не во вред здоровью. Завтра будет совещание в РПЛ , и там будет принято правильное, взвешенное решение. Будем действовать в соответствии с ним. Знаю, что наш матч с «Локомотивом» не состоится. Если есть соответствующее распоряжение, значит, оно чем-то обоснованно. Я всей ситуацией не владею.