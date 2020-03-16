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Спортдир «Тамбова» — о победе над «Крыльями»: «Снимаю перед парнями шляпу»

вчера, 22:24
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мнением о победе своей команды над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Крылья» неплохо смотрелись, но мы играли на контратаках. При счете 1:0 мы забиваем и второй, и третий, вспомните игры с «Уфой», «Оренбургом». Так построена наша игра. Но и наши нападающие хорошие исполнители. Не было такого преимущества, чтобы счет был 3:0, просто у нас хорошая реализация. Снимаю перед парнями шляпу, потому что живем в Москве и играем на чужом стадионе. Каждая игра для нас, как на выезде. У нас нет бердыевского стиля игры, у нас есть свой стиль игры.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 23:17
С победой .
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 23:14
В Тамбове должно быть точно никто не против чемп остановить и засчитать по текущим результатам, а следующий сезон начать в РПЛ уже на своем стадионе.
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:27
Хотел сказать кепку...
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