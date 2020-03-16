Спортдир «Тамбова» — о победе над «Крыльями»: «Снимаю перед парнями шляпу»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мнением о победе своей команды над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 22-го тура РПЛ .

«Крылья» неплохо смотрелись, но мы играли на контратаках. При счете 1:0 мы забиваем и второй, и третий, вспомните игры с «Уфой», «Оренбургом». Так построена наша игра. Но и наши нападающие хорошие исполнители. Не было такого преимущества, чтобы счет был 3:0, просто у нас хорошая реализация. Снимаю перед парнями шляпу, потому что живем в Москве и играем на чужом стадионе. Каждая игра для нас, как на выезде. У нас нет бердыевского стиля игры, у нас есть свой стиль игры.