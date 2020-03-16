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Федотов: «Кокорин сейчас — сильнейший из российских форвардов»

вчера, 22:41

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высоко отозвался о выступлениях нападающего команды Александра Кокорина в первых матчах после перехода из «Зенита». В активе Александра четыре матча, в которых он отметился тремя голами.

Вклад Кокорина в успехи «Сочи» безусловно велик, но я бы прежде всего бы отметил командные действия. Да, Александр добавил драйва, это очевидно. Он в хорошем темпе проводит все 90 минут, но важно отметить командную игру.

Его мотивация доказать самому себе. Это всегда самая главная мотивация — продемонстрировать свой уровень. А мы знали, что у Александра он есть. Кокорин демонстрирует свой класс, ведет команду за собой. И в плане оборонительных действий тоже работает на команду, это стоит отметить. При этом он и забивает голы, что должен делать бомбардир.

Кокорин сейчас сильнейший среди других российских форвардов. На данный момент Александр в хорошей форме, великолепно выглядит. Думаю, в этом тоже заключается его мотивация.

Накануне Кокорин уже во второй раз в четырех матчах был признан лучшим игроком матча

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:58
Теперь Зениту надо постараться , чтобы обратно Санька заманить, как никак , а летом он - свободный агент.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:21
Год было принято ругать...
Год теперь будут хвалить...

Прям как по отмашке...)))
beefs
beefs
вчера в 22:57
Саша старается и играет с полной отдачей...
cska1948
cska1948
вчера в 22:45
Кокорину как ни кому из российских футболистов надо доказать, в первую очередь, самому себе, что его ещё рано списывать. И у него это получается!
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