Федотов: «Кокорин сейчас — сильнейший из российских форвардов»

Главный тренер «Сочи» высоко отозвался о выступлениях нападающего команды в первых матчах после перехода из «Зенита». В активе Александра четыре матча, в которых он отметился тремя голами.

Вклад Кокорина в успехи «Сочи» безусловно велик, но я бы прежде всего бы отметил командные действия. Да, Александр добавил драйва, это очевидно. Он в хорошем темпе проводит все 90 минут, но важно отметить командную игру.

Его мотивация доказать самому себе. Это всегда самая главная мотивация — продемонстрировать свой уровень. А мы знали, что у Александра он есть. Кокорин демонстрирует свой класс, ведет команду за собой. И в плане оборонительных действий тоже работает на команду, это стоит отметить. При этом он и забивает голы, что должен делать бомбардир.

Кокорин сейчас сильнейший среди других российских форвардов. На данный момент Александр в хорошей форме, великолепно выглядит. Думаю, в этом тоже заключается его мотивация.