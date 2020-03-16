Федотов: «Кокорин сейчас — сильнейший из российских форвардов»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высоко отозвался о выступлениях нападающего команды Александра Кокорина в первых матчах после перехода из «Зенита». В активе Александра четыре матча, в которых он отметился тремя голами.
Вклад Кокорина в успехи «Сочи» безусловно велик, но я бы прежде всего бы отметил командные действия. Да, Александр добавил драйва, это очевидно. Он в хорошем темпе проводит все 90 минут, но важно отметить командную игру.
Его мотивация доказать самому себе. Это всегда самая главная мотивация — продемонстрировать свой уровень. А мы знали, что у Александра он есть. Кокорин демонстрирует свой класс, ведет команду за собой. И в плане оборонительных действий тоже работает на команду, это стоит отметить. При этом он и забивает голы, что должен делать бомбардир.
Кокорин сейчас сильнейший среди других российских форвардов. На данный момент Александр в хорошей форме, великолепно выглядит. Думаю, в этом тоже заключается его мотивация.
Накануне Кокорин уже во второй раз в четырех матчах был признан лучшим игроком матча.
Год теперь будут хвалить...
Прям как по отмашке...)))
Год теперь будут хвалить...
Прям как по отмашке...)))