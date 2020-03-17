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Евсеев: «Чемпионат, вероятно, приостановят, как и в других странах»

сегодня, 09:51

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал возможную приостановку матчей РПЛ из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Сегодня должна была состояться тренерская конференция, хорошая возможность увидеться с коллегами в спокойной обстановке, поговорить без спешки. Но её перенесли из-за коронавируса. Жаль. Потому что в нашей интенсивной жизни не хватает именно таких встреч и разговоров. С теми, кто тебя тренировал, с кем ты играл, с кем делаем одно общее дело.

Ждём, что сегодня к вечеру будут и другие новости. Чемпионат, вероятно, приостановят, как и в других странах. Для «Уфы» это невыгодно, мы в хорошей форме. Но ситуация такая, что пауза нужна. Будет непросто, потому что придётся ждать. Думать как тренироваться, как поддерживать форму. Без матчей это не так просто, и без понимания, как будет развиваться ситуация, когда футбол вернётся на стадионы, что-то планировать тяжело.

Берегите себя, своих близких. Будьте сильными и знайте, что футбол всё равно скоро вернётся. Потому что это наша жизнь — мяч, поле, болельщики, эмоции, победы. Просто немного подождём. Как бы жизнь не тасовала карты, всё равно играть нам.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:15
КЭП Евсеев)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:14
Наверное надо
VIPded
VIPded
сегодня в 10:40
Здоровье важнее!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:32
Может ещё тур успеем сыграть.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 10:22
Чемпионат приостанавливать. Если не будет возможности доиграть. Медали и званий не раздавать. Чемпионат считать не завершенным. В еврокубках на будущий сезон
играть по результатам завершенного чемпионата прошлого сезона.
Так будет справедливо.
drug01
drug01
сегодня в 10:07
Как решат так и будет !
shlomo
shlomo
сегодня в 10:02
Нужно останавливать....
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