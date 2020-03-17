Евсеев: «Чемпионат, вероятно, приостановят, как и в других странах»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал возможную приостановку матчей РПЛ из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Сегодня должна была состояться тренерская конференция, хорошая возможность увидеться с коллегами в спокойной обстановке, поговорить без спешки. Но её перенесли из-за коронавируса. Жаль. Потому что в нашей интенсивной жизни не хватает именно таких встреч и разговоров. С теми, кто тебя тренировал, с кем ты играл, с кем делаем одно общее дело.
Ждём, что сегодня к вечеру будут и другие новости. Чемпионат, вероятно, приостановят, как и в других странах. Для «Уфы» это невыгодно, мы в хорошей форме. Но ситуация такая, что пауза нужна. Будет непросто, потому что придётся ждать. Думать как тренироваться, как поддерживать форму. Без матчей это не так просто, и без понимания, как будет развиваться ситуация, когда футбол вернётся на стадионы, что-то планировать тяжело.
Берегите себя, своих близких. Будьте сильными и знайте, что футбол всё равно скоро вернётся. Потому что это наша жизнь — мяч, поле, болельщики, эмоции, победы. Просто немного подождём. Как бы жизнь не тасовала карты, всё равно играть нам.
играть по результатам завершенного чемпионата прошлого сезона.
Так будет справедливо.
играть по результатам завершенного чемпионата прошлого сезона.
Так будет справедливо.