Евсеев: «Чемпионат, вероятно, приостановят, как и в других странах»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал возможную приостановку матчей РПЛ из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Сегодня должна была состояться тренерская конференция, хорошая возможность увидеться с коллегами в спокойной обстановке, поговорить без спешки. Но её перенесли из-за коронавируса. Жаль. Потому что в нашей интенсивной жизни не хватает именно таких встреч и разговоров. С теми, кто тебя тренировал, с кем ты играл, с кем делаем одно общее дело.

Ждём, что сегодня к вечеру будут и другие новости. Чемпионат, вероятно, приостановят, как и в других странах. Для «Уфы» это невыгодно, мы в хорошей форме. Но ситуация такая, что пауза нужна. Будет непросто, потому что придётся ждать. Думать как тренироваться, как поддерживать форму. Без матчей это не так просто, и без понимания, как будет развиваться ситуация, когда футбол вернётся на стадионы, что-то планировать тяжело.

Берегите себя, своих близких. Будьте сильными и знайте, что футбол всё равно скоро вернётся. Потому что это наша жизнь — мяч, поле, болельщики, эмоции, победы. Просто немного подождём. Как бы жизнь не тасовала карты, всё равно играть нам.