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Сухов: «У нас были моменты, но ЦСКА больше владел инициативой»

сегодня, 09:13
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Защитник «Уфы» Александр Сухов прокомментировал ничейный результат игры с ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ

У нас были моменты, но ЦСКА больше владел инициативой. Так что скорее мы довольны заработанным в Москве очком.

Особенно тяжело пришлось в стартовые минуты. Армейцы наседали, но нам удалось отодвинуть игру от ворот Саши Беленова. Мы к такому и готовились. Знали, что ЦСКА попробует забить в дебюте.

Игра при пустых трибунах? Раз это вынужденная мера – ничего не поделаешь. Болельщиков все равно было слышно, так что все нормально.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 14:31
Теперь это уже история !!!!
drug01
drug01
сегодня в 13:29
Сухая игра была !!!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:08
Игра была равна, а дальше по классику 😁
VIPded
VIPded
сегодня в 09:38
Гении автобуса...(((
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