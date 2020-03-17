Сухов: «У нас были моменты, но ЦСКА больше владел инициативой»

Защитник «Уфы» прокомментировал ничейный результат игры с ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ .

У нас были моменты, но ЦСКА больше владел инициативой. Так что скорее мы довольны заработанным в Москве очком.

Особенно тяжело пришлось в стартовые минуты. Армейцы наседали, но нам удалось отодвинуть игру от ворот Саши Беленова. Мы к такому и готовились. Знали, что ЦСКА попробует забить в дебюте.

Игра при пустых трибунах? Раз это вынужденная мера – ничего не поделаешь. Болельщиков все равно было слышно, так что все нормально.