Малафеев – подписчикам: «Закупились продуктами?»

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сегодня, 07:40

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России опубликовал в инстаграме памятку Министерства здравоохранения, посвящённую борьбе с коронавирусом, и спросил своих подписчиков об их отношении к инфекции.

Который день не утихают новости о введении ограничений и запретов на пребывание за рубежом, закрытии границ и необходимости карантинов. Как вы лично воспринимаете новость о вирусе и последующих ограничениях? Изменилось ли отношение к личной гигиене? Как вы относитесь к карантину? Закупились продуктами? И есть ли вообще в этом смысл?! P.S. Обязательно следуйте рекомендациям Минздрава и берегите себя и своих близких!