Малафеев – подписчикам: «Закупились продуктами?»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев опубликовал в инстаграме памятку Министерства здравоохранения, посвящённую борьбе с коронавирусом, и спросил своих подписчиков об их отношении к инфекции.
Который день не утихают новости о введении ограничений и запретов на пребывание за рубежом, закрытии границ и необходимости карантинов. Как вы лично воспринимаете новость о вирусе и последующих ограничениях? Изменилось ли отношение к личной гигиене? Как вы относитесь к карантину? Закупились продуктами? И есть ли вообще в этом смысл?!
P.S. Обязательно следуйте рекомендациям Минздрава и берегите себя и своих близких!
Ранее ряд футбольных тренеров, в числе которых значатся Жозе Моуриньо и Арсен Венгер, приняли участие в ролике ФИФА и ВОЗ о коронавирусе.
Диагноз: не востребован, заняться нечем... ну разве что языком чесать... и свою шишку ))
Диагноз: не востребован, заняться нечем... ну разве что языком чесать... и свою шишку ))