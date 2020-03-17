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Малафеев – подписчикам: «Закупились продуктами?»

сегодня, 07:40

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев опубликовал в инстаграме памятку Министерства здравоохранения, посвящённую борьбе с коронавирусом, и спросил своих подписчиков об их отношении к инфекции.

Который день не утихают новости о введении ограничений и запретов на пребывание за рубежом, закрытии границ и необходимости карантинов. Как вы лично воспринимаете новость о вирусе и последующих ограничениях? Изменилось ли отношение к личной гигиене? Как вы относитесь к карантину? Закупились продуктами? И есть ли вообще в этом смысл?!

P.S. Обязательно следуйте рекомендациям Минздрава и берегите себя и своих близких!

Ранее ряд футбольных тренеров, в числе которых значатся Жозе Моуриньо и Арсен Венгер, приняли участие в ролике ФИФА и ВОЗ о коронавирусе.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:13
Макароны, крупы – да! Осталось тушёнки докупить 😉
ДСА
ДСА
сегодня в 09:31
Судя по всему какая-то продуктовая сеть спонсирует Малафеева.
LOpp
LOpp
сегодня в 09:20
Пол балкона гречкой забил. Вот думаю не мало ли?))
wingback
wingback
сегодня в 08:56
Сухарей насушил дочурке?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:42
Странный посыл от бывшего воротчика.
VIPded
VIPded
сегодня в 08:36
Из-за боязни вируса затариться просрочкой и помереть от диареи? )))
FROBI
FROBI
сегодня в 08:33
Ха-ха-ха. Вот так из вратаря-дырки становятся авторитетными медицинскими светилами.
Диагноз: не востребован, заняться нечем... ну разве что языком чесать... и свою шишку ))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 08:28
Тану. Какой такой вирус?
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