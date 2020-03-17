Кавазашвили: «Кубок России тоже вручить команде, которую предложит Федун?»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна завершить чемпионат России и подвести итоги по текущему положению команд.
Разве можно говорить о том, чтобы признать на данный момент чемпионом команду, что на несколько очков опережает соперника? Пусть на 9 очков. Но это ведь совершенно непрофессионально. Я категорически против такого. И хочу посоветовать нашему дорогому, многоуважаемому, руководителю клуба господину Федуну: друг мой, так нельзя подходить к этому вопросу.
Если вы говорите о том, что вы сейчас беспокоитесь о здоровье, состоянии народа, наших болельщиках, футболистах – то тогда давайте на уровне правительства РФ принимать решение о приостановлении всех массовых мероприятий по стране. Не допускать массового скопления людей — чтобы не дать возможности быстрого распространения этой болезни. А также предпринять всё возможное для того, чтобы против этого вируса как можно быстрее смогли создать вакцину. Дабы её, болезнь, уничтожить. Сколько эта ситуация продлится, мы не знаем. Может быть, месяц, может – год. Но это, простите, безопасность нашей нации. Это жизни нашего народа. Поэтому если мы пойдём на такие меры – это будет абсолютно правильное решение вопроса.
Но нарушать принципы спортивного характера по причине того, что все напуганы этой болезнью… Выдавать кому-либо чемпионские звания в некоем чуть ли не приказном порядке… Простите, но это просто категорически недопустимо. Я не понимаю – почему тогда Кубок можно доиграть, а чемпионат – нет? Что делать с Кубком России? Тоже вручить той команде, которую предложит господин Федун? Вручим прямо сейчас Кубок «Спартаку», звание чемпиона – «Зениту» — и все разойдутся. О! замечательная идея – разошлись две богатые команды. Так что ли получается? Дорогие мои, всё это глупости. Считаю, что даже ставить такой вопрос нельзя.
Ну ну, крохи ))) иди школоте о крохах Лукойла в РФ рассказывай ))
Ну ну, крохи ))) иди школоте о крохах Лукойла в РФ рассказывай ))
Я конечно понимаю, угодить Миллеру - но не до такой же степени.
Зачем короновать Зенит раньше времени? Им еще играть и играть. Если не плюшевый Краснодар, так пусть хоть Локо борьбу навяжет.
Я конечно понимаю, угодить Миллеру - но не до такой же степени.
Зачем короновать Зенит раньше времени? Им еще играть и играть. Если не плюшевый Краснодар, так пусть хоть Локо борьбу навяжет.
Львиная доля всех пятен Лукойла находится заграницей. В РФ этой компании достались лишь крохи, с которых, кстати, она платит регулярно указанные ей налоги. И это не малые суммы. В отличие от плешивых миллера, сечина и тимченки, которые на газпром, роснефть и новатэк получают ежегодные триллионные скидоны от правительства, как "наиболее обделённые шараги", и по итогам финансового года сдают жалкие крохи в казну, Алекперов по совести пополняет кубышку.
Погугли ежегодные отчётности по МСФО этих наглых и бесполезных шараг, которые абсолютно не выполняют главное к ним требование правительства РФ: платить ежегодно не менее 50% от своей прибыли в казну.
Львиная доля всех пятен Лукойла находится заграницей. В РФ этой компании достались лишь крохи, с которых, кстати, она платит регулярно указанные ей налоги. И это не малые суммы. В отличие от плешивых миллера, сечина и тимченки, которые на газпром, роснефть и новатэк получают ежегодные триллионные скидоны от правительства, как "наиболее обделённые шараги", и по итогам финансового года сдают жалкие крохи в казну, Алекперов по совести пополняет кубышку.
Погугли ежегодные отчётности по МСФО этих наглых и бесполезных шараг, которые абсолютно не выполняют главное к ним требование правительства РФ: платить ежегодно не менее 50% от своей прибыли в казну.
Впору лекции читать "Как со вторым бюджетом Лиги стать гегемоном центра таблицы".....
А главное не используя нефтянные недра страны проживания...
Сугубо на свои...которые копил с 4-го класса...)))
Впору лекции читать "Как со вторым бюджетом Лиги стать гегемоном центра таблицы".....
А главное не используя нефтянные недра страны проживания...
Сугубо на свои...которые копил с 4-го класса...)))
Поговаривают правда что Сочи Вовка курирует, так что ждем смены игрушки!)))
Поговаривают правда что Сочи Вовка курирует, так что ждем смены игрушки!)))
Никому не угнаться за Федуном..
Никому не угнаться за Федуном..
Считаю что в таких условиях соревнования нужно приостанавливать. Медали и кубки не раздавать.
Если не будет возможности доиграть чемпионат и кубок считать не доигранным. На следущий сезон играть в еврокубках по результатам завершенного в прошлом году сезоне.
Считаю что в таких условиях соревнования нужно приостанавливать. Медали и кубки не раздавать.
Если не будет возможности доиграть чемпионат и кубок считать не доигранным. На следущий сезон играть в еврокубках по результатам завершенного в прошлом году сезоне.
https://www.youtube.com/watch?v=qwUJypKbLC0
Он с титулом....))
Он с титулом....))
Какого хрена раздавать ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ титулы?
Произошёл форс-мажор - значит, аннулировать все результаты. Сезон - брак.
Какого хрена раздавать ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ титулы?
Произошёл форс-мажор - значит, аннулировать все результаты. Сезон - брак.