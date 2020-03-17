Кавазашвили: «Кубок России тоже вручить команде, которую предложит Федун?»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна завершить чемпионат России и подвести итоги по текущему положению команд.

Разве можно говорить о том, чтобы признать на данный момент чемпионом команду, что на несколько очков опережает соперника? Пусть на 9 очков. Но это ведь совершенно непрофессионально. Я категорически против такого. И хочу посоветовать нашему дорогому, многоуважаемому, руководителю клуба господину Федуну: друг мой, так нельзя подходить к этому вопросу.

Если вы говорите о том, что вы сейчас беспокоитесь о здоровье, состоянии народа, наших болельщиках, футболистах – то тогда давайте на уровне правительства РФ принимать решение о приостановлении всех массовых мероприятий по стране. Не допускать массового скопления людей — чтобы не дать возможности быстрого распространения этой болезни. А также предпринять всё возможное для того, чтобы против этого вируса как можно быстрее смогли создать вакцину. Дабы её, болезнь, уничтожить. Сколько эта ситуация продлится, мы не знаем. Может быть, месяц, может – год. Но это, простите, безопасность нашей нации. Это жизни нашего народа. Поэтому если мы пойдём на такие меры – это будет абсолютно правильное решение вопроса.

Но нарушать принципы спортивного характера по причине того, что все напуганы этой болезнью… Выдавать кому-либо чемпионские звания в некоем чуть ли не приказном порядке… Простите, но это просто категорически недопустимо. Я не понимаю – почему тогда Кубок можно доиграть, а чемпионат – нет? Что делать с Кубком России? Тоже вручить той команде, которую предложит господин Федун? Вручим прямо сейчас Кубок «Спартаку», звание чемпиона – «Зениту» — и все разойдутся. О! замечательная идея – разошлись две богатые команды. Так что ли получается? Дорогие мои, всё это глупости. Считаю, что даже ставить такой вопрос нельзя.