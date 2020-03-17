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Кавазашвили: «Кубок России тоже вручить команде, которую предложит Федун?»

сегодня, 06:31

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна завершить чемпионат России и подвести итоги по текущему положению команд.

Разве можно говорить о том, чтобы признать на данный момент чемпионом команду, что на несколько очков опережает соперника? Пусть на 9 очков. Но это ведь совершенно непрофессионально. Я категорически против такого. И хочу посоветовать нашему дорогому, многоуважаемому, руководителю клуба господину Федуну: друг мой, так нельзя подходить к этому вопросу.

Если вы говорите о том, что вы сейчас беспокоитесь о здоровье, состоянии народа, наших болельщиках, футболистах – то тогда давайте на уровне правительства РФ принимать решение о приостановлении всех массовых мероприятий по стране. Не допускать массового скопления людей — чтобы не дать возможности быстрого распространения этой болезни. А также предпринять всё возможное для того, чтобы против этого вируса как можно быстрее смогли создать вакцину. Дабы её, болезнь, уничтожить. Сколько эта ситуация продлится, мы не знаем. Может быть, месяц, может – год. Но это, простите, безопасность нашей нации. Это жизни нашего народа. Поэтому если мы пойдём на такие меры – это будет абсолютно правильное решение вопроса.

Но нарушать принципы спортивного характера по причине того, что все напуганы этой болезнью… Выдавать кому-либо чемпионские звания в некоем чуть ли не приказном порядке… Простите, но это просто категорически недопустимо. Я не понимаю – почему тогда Кубок можно доиграть, а чемпионат – нет? Что делать с Кубком России? Тоже вручить той команде, которую предложит господин Федун? Вручим прямо сейчас Кубок «Спартаку», звание чемпиона – «Зениту» — и все разойдутся. О! замечательная идея – разошлись две богатые команды. Так что ли получается? Дорогие мои, всё это глупости. Считаю, что даже ставить такой вопрос нельзя. 

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Союзник противников
Союзник противников ответил galem72
сегодня в 11:36
"...главное не используя нефтянные недра страны проживания..." Львиная доля всех пятен Лукойла находится заграницей. В РФ этой компании достались лишь крохи, с которых, кстати, она платит регулярно указанные ей налоги. И это не малые суммы. В отличие от плешивых миллера, сечина и тимченки, которые на газпром, роснефть и новатэк получают ежегодные триллионные скидоны от правительства, как "наиболее обделённые шараги", и по итогам финансового года сдают жалкие крохи в казну, Алекперов по совести пополняет кубышку. Погугли ежегодные отчётности по МСФО этих наглых и бесполезных шараг, которые абсолютно не выполняют главное к ним требование правительства РФ: платить ежегодно не менее 50% от своей прибыли в казну.
Согласно действующей Конституции,содержимое недр принадлежит народу.Так что они все должны зряплату получать,а всю прибыль-в казну.Остальное-"залоговые аукционы мозга".
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:34
Вот уже и почтенный болельщик и ветеран "Спартака" признал факт,на который я два года обращаю внимание :Нефтегазовый комплекс страны ЕДИН!!! Кончайте ссориться и слейтесь в общем экстазе!!!
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил FROBI
сегодня в 11:33
Полностью согласен. Какого хрена раздавать ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ титулы? Произошёл форс-мажор - значит, аннулировать все результаты. Сезон - брак.
Это ещё больший бред, чем раздавать промежуточные титулы.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:22
Да какой он ему друг!
armeec_♞
armeec_♞ ответил galem72
сегодня в 11:20
"...главное не используя нефтянные недра страны проживания..." Львиная доля всех пятен Лукойла находится заграницей. В РФ этой компании достались лишь крохи, с которых, кстати, она платит регулярно указанные ей налоги. И это не малые суммы. В отличие от плешивых миллера, сечина и тимченки, которые на газпром, роснефть и новатэк получают ежегодные триллионные скидоны от правительства, как "наиболее обделённые шараги", и по итогам финансового года сдают жалкие крохи в казну, Алекперов по совести пополняет кубышку. Погугли ежегодные отчётности по МСФО этих наглых и бесполезных шараг, которые абсолютно не выполняют главное к ним требование правительства РФ: платить ежегодно не менее 50% от своей прибыли в казну.
Львиная доля всех пятен Лукойла находится заграницей. В РФ этой компании достались лишь крохи"""

Ну ну, крохи ))) иди школоте о крохах Лукойла в РФ рассказывай ))
makkie
makkie
сегодня в 11:14
Федун как обычно толкает свои бестолковые идеи.
Я конечно понимаю, угодить Миллеру - но не до такой же степени.
Зачем короновать Зенит раньше времени? Им еще играть и играть. Если не плюшевый Краснодар, так пусть хоть Локо борьбу навяжет.
galem72
galem72 ответил Jeck Denielse
сегодня в 11:09
А я наоборот...удивляюсь и восхищаюсь....как превосходно и великолепно ..а главное с какой самоотдачей вложены средства господином Федуном.... Впору лекции читать "Как со вторым бюджетом Лиги стать гегемоном центра таблицы"..... А главное не используя нефтянные недра страны проживания... Сугубо на свои...которые копил с 4-го класса...)))
"...главное не используя нефтянные недра страны проживания..."

Львиная доля всех пятен Лукойла находится заграницей. В РФ этой компании достались лишь крохи, с которых, кстати, она платит регулярно указанные ей налоги. И это не малые суммы. В отличие от плешивых миллера, сечина и тимченки, которые на газпром, роснефть и новатэк получают ежегодные триллионные скидоны от правительства, как "наиболее обделённые шараги", и по итогам финансового года сдают жалкие крохи в казну, Алекперов по совести пополняет кубышку.
Погугли ежегодные отчётности по МСФО этих наглых и бесполезных шараг, которые абсолютно не выполняют главное к ним требование правительства РФ: платить ежегодно не менее 50% от своей прибыли в казну.
galem72
galem72
сегодня в 10:52
Самый спортивный и лояльный к жизням игроков и зрителей вариант — доиграть позже все турниры, кроме ЧЕ20, а потом открыть окошко для трансов. И без остановки начать новый сезон, т.к. каникул было предостаточно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
сегодня в 10:46, ред.
И я про то же, так бездарно распоряжаться природным достоянием страны может только Миллер! Это же надо было вбухать столько денег в футбольного середняка! Поговаривают правда что Сочи Вовка курирует, так что ждем смены игрушки!)))
А я наоборот...удивляюсь и восхищаюсь....как превосходно и великолепно ..а главное с какой самоотдачей вложены средства господином Федуном....

Впору лекции читать "Как со вторым бюджетом Лиги стать гегемоном центра таблицы".....

А главное не используя нефтянные недра страны проживания...
Сугубо на свои...которые копил с 4-го класса...)))
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:36
Ну а я про что ??? Никому не угнаться за Федуном..
И я про то же, так бездарно распоряжаться природным достоянием страны может только Миллер! Это же надо было вбухать столько денег в футбольного середняка!
Поговаривают правда что Сочи Вовка курирует, так что ждем смены игрушки!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
сегодня в 10:29
https://www.youtube.com/watch?v=q_dA3gKy4WE&t=22s https://www.youtube.com/watch?v=qwUJypKbLC0
Ну а я про что ???
Никому не угнаться за Федуном..
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 10:28
Согласен с Кавазашвили. Пока чемпионат и кубок не доигран нельзя назначать победителя.
Считаю что в таких условиях соревнования нужно приостанавливать. Медали и кубки не раздавать.
Если не будет возможности доиграть чемпионат и кубок считать не доигранным. На следущий сезон играть в еврокубках по результатам завершенного в прошлом году сезоне.
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:22
Федуну чего....... Он с титулом....))

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:15
Федуну чего.......
Он с титулом....))

СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 09:24
я согласен с Федуном! жалко Крылья Советов в этой ситуации
stavr74
stavr74
сегодня в 08:56
А смотреть по платному каналу игры где пустые трибуны , это НОРМАЛЬНО ?
FROBI
FROBI
сегодня в 08:48
Полностью согласен.
Какого хрена раздавать ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ титулы?
Произошёл форс-мажор - значит, аннулировать все результаты. Сезон - брак.
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 08:20
В свете последних решений УЕФА и национальных лиг, слова прославленного ветерана, это крик вопиющего в пустыне.Бесполезно и глупо.Думаю там на верхах обладают полной информацией и пониманием , что делать и как свои ..опы спасать в первую очередь.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:00
Зачем)))аукцион будет)))кому нужен тот купит)))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 07:07
Прикольно
112910415
112910415
сегодня в 07:05
Анзору придётся кое-что переосмыслить после сегодняшний решений УЕФА
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:03
Все болтают...
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