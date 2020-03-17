Фетисов – о переносе Евро: «Здоровье людей должно быть превыше всего»

Депутат Госдумы, бывший глава Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов прокомментировал перенос чемпионата Европы на 2021 год. Турнир планировалось провести с 12 июня по 12 июля 2020-го, но УЕФА решил перенести соревнования на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Ничего страшного в том, что в России не пройдут две игры чемпионата Европы с участием сборной. Да и вообще, как можно говорить об этом, когда в мире такая ситуация. Сейчас все следят за новостями, все знают, что происходит. Ничего страшного в том, что чемпионат Европы пройдет на год позже, нет.