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Фетисов – о переносе Евро: «Здоровье людей должно быть превыше всего»

вчера, 16:52

Депутат Госдумы, бывший глава Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов прокомментировал перенос чемпионата Европы на 2021 год. Турнир планировалось провести с 12 июня по 12 июля 2020-го, но УЕФА решил перенести соревнования на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Ничего страшного в том, что в России не пройдут две игры чемпионата Европы с участием сборной. Да и вообще, как можно говорить об этом, когда в мире такая ситуация. Сейчас все следят за новостями, все знают, что происходит. Ничего страшного в том, что чемпионат Европы пройдет на год позже, нет.

Здесь надо понимать, что здоровье людей должно быть превыше всего. Надо исключить минимальные риски новых заражений и минимизировать количество зараженных. Понятно, что УЕФА понесет огромные материальные потери, но это решение абсолютно правильное, ничего не заменит здоровье людей.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:31
какие игры не пройдут????
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:28
СЛАВА ВСЕГДА ГОВОРИТ ОФИЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ!!!НО ВСЁ ВЕРНО)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:22
Прописные истины...
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