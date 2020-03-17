7 причин, почему «Зенит» уже чемпион

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сегодня, 15:32

«Соккер.ру» согласен, что сезон нужно доиграть, если будет возможность. Но что делать, если пауза в футболе затянется?

Понятно, что против вручения «Зениту» титула по итогам 22-го тура есть железный аргумент – команда Семака не защитила звание, нет отрыва, который нельзя отыграть математически.

Но 2020 год подсовывает испытания. Возможно, не останется времени для проведения 8 туров. В таком случае хочется поспорить со всеми, кто возмущается возможному решению отдать «золото» лидеру.

Ведь есть объективная реальность. «Зенит» уже без пяти минут чемпион.

Огромный отрыв в турнирной таблице

Лобовой аргумент, но актуальный для этого случая. Почему нельзя отдать приз после 22 игр, если его отдают после 30? «Зенит» опережает «Локомотив» и «Краснодар» на целых девять пунктов. Это много для любой лиги, даже если класс претендентов близкий. Любой из преследователей в теории может отобрать очки у «Зенита», но кто им мешал лидировать вместо Семака? Логика не меняется от названия клуба. Если сезон не доиграют – чемпионом нужно объявлять любого, кто опережает остальных на 9 очков.

«Зениту» нужно максимум 16 пунктов

Из 24, то есть взять две трети, легкая задача. Причем это максимум, который гарантирует чемпионство, независимо от результатов конкурентов. Причем 15 пунктов не хватит, только если «Краснодар» и «Локомотив» умудрятся выиграть все оставшиеся матчи. Первые проиграли «Сочи», а вторые в игре против «Зенита» не стремились побеждать, согласились на нули на табло. Мусаев и Сёмин не выиграют все игры до конца сезона, так что на самом деле Семаку осталось не так много пунктов для чемпионства. Если брать опыт предыдущих чемпионов, то хватает от 60 до 69 очков. Но при нынешнем темпе «Локомотив» и «Краснодар» наберут всего по 56 пунктов, а «Зенит» 60 соберет в четырех играх из восьми оставшихся.

У лидера чемпионата легкий календарь

А где, собственно, возможность растерять девять пунктов форы? Видели, что сделали с «Уралом»? А таких команд впереди хватает. Если «Зениту» сильно захочется, то ни «Крылья Советов», ни «Тамбов», ни «Сочи», ни «Оренбург» у них очки не отберут. Это уже 16 пунктов, которые гарантируют титул при любых раскладах. Можно спокойно проиграть ЦСКА , «Ахмату», «Краснодару» и «Ростову», но даже с шестью поражениями оказаться чемпионом России 2020 года, обыграв «Сочи» и «Оренбург». Есть сомнения, что Семак уступит сразу четыре раза за такое короткое время, но нет сомнений, что перечисленные изначально середняки могут отдать лидеру по три очка. Календарь легкий, поскольку хватает форы, а неудобных соперников оставили позади.

У команды Семака всего два поражения

Для интриги нужна черная серия лидера. Но даже «Краснодар» проиграл уже три раза, у остальных осечек еще больше. «Зенит» уступил «Уфе» и «Локомотиву», но этого мало. Разумеется, именно Евсеева и Сёмина наставник петербуржцев не обыграл уже по два раза, то есть в России два клуба, что остановили «Зенит» в чемпионате. Но их лишь двое. Фаворит суммарно потерял всего 16 пунктов, из них сразу 10 – против Сёмина и Евсеева. «Краснодар» сыграл с лидером вничью, и мировых у «быков» столько, что точно не первые кандидаты в чемпионы. Почему нельзя отдать титул, если соревнования нельзя продолжить, клубу, который допустил всего две грубые ошибки, причем оба раза уступил в один мяч?

Другие не заслужили новый кубок

Пока «Зенит» из лидирующей группы обыграл только «Ростов», и это веский аргумент, почему сезон лучше продолжить. Вдруг окажется, что не так уж хороша команда Семака, если защитные линии соперника не трещат по швам, как у команд Карпина и Парфенова в дни встречи с петербуржцами. Но где найти чемпиона лучше? Может, «Динамо» наиграло на титул? Нет, разница уже 20 пунктов, а на кону осталось всего 24. ЦСКА – чемпион? Нет, у них 12 осечек в 22 турах, по очкам отстали на 14 пунктов, разница мячей всего +7, а у «Зенита» уже +34. «Ростов», быть может, и чемпион, но своего города. А «Краснодар» и «Локомотив» так часто разочаровывали, что можно не начинать – Мусаев и Сёмин пока титул не заслужили. А если 22-й тур станет последним, то и вовсе аргументов в пользу остальных не останется.

«Зенит» играет качественнее всех

Круче всех осенью был «Ростов», но всплыл. У «Локомотива» один чемпион – Крыховяк, у «Краснодара» и близко не было сказочного сезона. Никто не оспаривает тот факт, что «Зенит» есть за что критиковать – этим и занимаемся, когда дают повод. И перехваливать не нужно, ничего феноменального нет, 7 осечек в 22 турах, почти в каждом третьем матче. По европейским меркам качество футбола среднее, к сожалению. Это не открытие года, не команда для полуфинала ЛЧ . Одновременно посмотрите на объективные показатели. Количество побед – первые, забитые мячи – первые, пропущенные – лучшие. Культура паса – на вершине, удары и владение – вторые места. Качество моментов? Первые с отрывом. Шансы соперников? Снова лучше всех. Да, результаты отдельных матчей смущают, а качество футбола не всегда радует даже самых верных поклонников «Зенита». Но по показателям команда Семака -лучшая. Чем не повод признать превосходство, если оно объективное – цифровое?

Остальные схемы несправедливые

Кроме вручения титула «Зениту», любой иной исход, если сезон не доиграют, является несправедливым. Если это конец забега, то какие вопросы к его лидеру? Другие варианты – аннулирование сезона, или же финал четырех, не назвать правосудием. Даже схема, где клубы со второго по пятое места сыграют полуфиналы и финал, чтоб выбрать претендента на титул в большом финале против «Зенита», остается несправедливой. Отрыв – 9 пунктов, его нельзя оценивать в одну игру. Так что Федун оказался прав: если в силу обстоятельств чемпионат России прекратят после 22 туров, то есть смысл отдать новый стильный кубок именно «Зениту».

Изначально все и так ставили на него, было мало сомневающийся, что Семак – первый в списке фаворитов. Теперь заднюю передачу нечего включать, таблица красноречивая. Дело не в том, что «Зенит» уже все доказал и заслужил – не доказал, еще играть против ЦСКА , «Краснодара» и «Ростова». Но где эти команды были раньше? Правильно – заметно ниже в таблице. Для повторения чемпионского показателя «Локомотива» петербуржцам нужно набрать 10 пунктов из 24, а если просто сохранят нынешний темп – наберут 68 очков, а хватит для гарантированного титула даже на два меньше. Максимум нужен, только если соперники выиграют все матчи, чего не будет.

Ужасно, если чемпионат не смогут доиграть, но как раз в вопросе определения чемпиона ничего сложного нет. «Зенит» наработал на титул заметно сильнее, чем все остальные в РПЛ . Команда может доказать свое превосходство на поле, ведь уже делала это, и если кубок придется отдать по итогам 22 туров, то не найдется никого, кто заявит, что его клуб сыграл успешнее, стабильнее, сильнее и лучше. Так или иначе, «Зенит» будет двукратным чемпионом, и этот титул вполне заслуженный – набирают очки чаще всех, и даже когда буксуют – никто этим не пользуется. Вопрос к преследователям, лидер свое дело делает четко.