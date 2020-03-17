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Дмитрий Черышев: «Денис чувствует себя нормально»

вчера, 15:02

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о ситуации с коронавирусом в Испании.

Денис чувствует себя нормально, он готовится в своем индивидуальном режиме, тренируется, все хорошо и спокойно. Никакого гриппа и заболеваний у него нет. Он ничего особо не рассказывает про положение дел в Валенсии, народ весь сидит по домам. Денис старается никуда не выходить, повсюду штрафы, он ездит только на велосипеде сейчас, стараются заставить людей отсидеть дома и пройти этот грипп, как можно быстрее. Денис будет находиться в Испании, в данный момент перелеты закрыты, и никто никуда не хочет лететь, поэтому трудно сказать, что он прилетит обратно в Россию на данный момент, поэтому этот вариант маловероятен.

Ранее стало известно, что у 35% представителей «Валенсии» диагностирован коронавирус.

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