Дмитрий Черышев: «Денис чувствует себя нормально»

, отец полузащитника «Валенсии» , рассказал о ситуации с коронавирусом в Испании.

Денис чувствует себя нормально, он готовится в своем индивидуальном режиме, тренируется, все хорошо и спокойно. Никакого гриппа и заболеваний у него нет. Он ничего особо не рассказывает про положение дел в Валенсии, народ весь сидит по домам. Денис старается никуда не выходить, повсюду штрафы, он ездит только на велосипеде сейчас, стараются заставить людей отсидеть дома и пройти этот грипп, как можно быстрее. Денис будет находиться в Испании, в данный момент перелеты закрыты, и никто никуда не хочет лететь, поэтому трудно сказать, что он прилетит обратно в Россию на данный момент, поэтому этот вариант маловероятен.