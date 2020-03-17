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Колосков — Евро-2020: «Перенос пройдет безболезненно для УЕФА»

вчера, 16:00

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА о переносе Евро-2020 на следующий год.

Замечательно, очень хорошее решение, молодцы. Зачем искать приключение на свою задницу? По-моему, оптимальное решение для всех. Этот перенос пройдет безболезненно для УЕФА, коммерческие и телевизионные контракты сохраняются. А перерыв летом всегда бывает. Для России вообще идеальное решение. Спокойно, без суеты доиграем игры во всех трех лигах. Поздравляю УЕФА с этим решением.

Не надоела ли истерия с коронавирусом? Тут ничего не сделаешь. Не надо повторять ошибок, которые допустили в Италии. Все правильно делает и Лига, и РФС. Лучше немного перегнуть палку с безопасностью, чем подвергать людей опасности.

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