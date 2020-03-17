Аджоев – о приостановке РПЛ: «Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал решение приостановить розыгрыш РПЛ до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Конечно, ситуация неприятная и ничего хорошего во всём происходящем нет. Это понятно. Но, во-первых, здоровье, жизни людей не должны подвергаться даже минимальному риску. Это тот случай, когда лучше даже перестраховаться, чем потом о чем-то сожалеть. Во-вторых, есть решение Лиги, которое мы, естественно, будем выполнять. Дальше нужно смотреть, как будет развиваться ситуация и действовать исходя из этого, но разумеется, мы выступаем за то, чтобы доиграть чемпионат.