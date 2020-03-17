ГлавнаяНовости

Аджоев – о приостановке РПЛ: «Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть»

вчера, 15:15

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал решение приостановить розыгрыш РПЛ до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Конечно, ситуация неприятная и ничего хорошего во всём происходящем нет. Это понятно. Но, во-первых, здоровье, жизни людей не должны подвергаться даже минимальному риску. Это тот случай, когда лучше даже перестраховаться, чем потом о чем-то сожалеть. Во-вторых, есть решение Лиги, которое мы, естественно, будем выполнять. Дальше нужно смотреть, как будет развиваться ситуация и действовать исходя из этого, но разумеется, мы выступаем за то, чтобы доиграть чемпионат.    

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кержаков о переносе Евро: «Главное – это безопасность людей»
Сегодня, 01:19 Комментарии0
Оздоев — о приостановке РПЛ: «Это правильное решение»
Вчера, 22:54 Комментарии3
Ахметов: «Я расстроен новостями о переносе Евро-2020»
Вчера, 22:50 Комментарии3
Семак прокомментировал приостановку РПЛ
Вчера, 22:24 Комментарии2
Баринов: «Перенос Евро — это правильно»
Вчера, 22:14 Комментарии1
Президент «Армавира»: «Сезон надо не останавливать, а завершать»
Вчера, 22:08 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:19
Рано или поздно вирус доберётся до всех и будет, как грипп, ежегодно нас атаковать.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:17
Лучше перебдеть, чем недобдеть - Аджоев.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100