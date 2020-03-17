ГлавнаяНовости

Газизов: «Решение приостановить РПЛ — правильное»

вчера, 16:12

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение приостановить РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

Сегодня решили приостановить чемпионат. Это правильное решение, даже не обсуждается. Все клубы понимают, что творится в мире. Здоровье болельщиков, футболистов и персонала — это самое важное.

Проверим ли персонал на коронавирус? Есть определенные критерии для проверки. Конечно, для нас это было бы не лишним, но есть определенные правила. Каждому при желании провериться невозможно.

Команда остается в Уфе. Проведем карантин, введем коррективы в посещения, работу и тренировочный процесс как основной команды, так и по школе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кержаков о переносе Евро: «Главное – это безопасность людей»
Сегодня, 01:19 Комментарии0
Оздоев — о приостановке РПЛ: «Это правильное решение»
Вчера, 22:54 Комментарии3
Ахметов: «Я расстроен новостями о переносе Евро-2020»
Вчера, 22:50 Комментарии3
Семак прокомментировал приостановку РПЛ
Вчера, 22:24 Комментарии2
Баринов: «Перенос Евро — это правильно»
Вчера, 22:14 Комментарии1
Президент «Армавира»: «Сезон надо не останавливать, а завершать»
Вчера, 22:08 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100