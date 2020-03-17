Газизов: «Решение приостановить РПЛ — правильное»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение приостановить РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

Сегодня решили приостановить чемпионат. Это правильное решение, даже не обсуждается. Все клубы понимают, что творится в мире. Здоровье болельщиков, футболистов и персонала — это самое важное.

Проверим ли персонал на коронавирус? Есть определенные критерии для проверки. Конечно, для нас это было бы не лишним, но есть определенные правила. Каждому при желании провериться невозможно.

Команда остается в Уфе. Проведем карантин, введем коррективы в посещения, работу и тренировочный процесс как основной команды, так и по школе.