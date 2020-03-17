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Федун: «Выскажу свою позицию РФС – возникает много финансовых вопросов»

вчера, 15:24

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал приостановку розыгрыша чемпионата России до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Пока остановили до 10 апреля, но я своей позиции не меняю. Надеюсь, будет встреча с руководством РФС, я там выскажу свою позицию — возникает очень много финансовых вопросов. Самый горячий — финансовый фэйр-плей. Доходов нет, полетят они не только у нас, но и по всему миру. Есть вопросы и по налогам — в Италии приостановили сборы налогов с зарплат, видимо, нам надо делать то же самое.

Не продлят ли запрет? А когда закончится коронавирус? Трамп сказал, что в Штатах ждут к августу, это в лучшем случае. Я не эпидемиолог, но, судя по тому, что мы находимся только в начальной стадии, может быть всякое. Будем надеяться на лучшее.   

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
karnager
karnager
вчера в 23:58
Федун миллиард потерял, боится все потерять. А ведь может
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:50
Федун сейчас не один с финансовыми своими проблемами
zsb1961
zsb1961
вчера в 23:32
Паникёр!
Ars Ars 1
Ars Ars 1
вчера в 23:25
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ, КАК ЧЕРДАНЦЕВ СЧИТАЕТ, ЕВРО ПРОВЕЛИ У НАС!
Союзник противников
Союзник противников ответил VV V
вчера в 22:55
Спартак, как минимум, освежил Федуна на один млрд евро.
...освежевал,а не освежил.
Александр Алексатов
Александр Алексатов
вчера в 21:33
ОБНАГЛЕЛ СВИНОЙ
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 21:13
РФС должен за миллиардера Лёню вопросы с налогами решать? Или нам всем миром скинуться?
Пусть переписывает неликвидный клуб на болельщиков, те до расформирования его быстро доведут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил VV V
вчера в 21:11
Спартак, как минимум, освежил Федуна на один млрд евро.
Если обернуться назад во времена Валеры и вспомнить его трансферы (Инсауральде, Маджид Уоррис, Баги, Пареха, Рохо, Родригес, Кавенаги и еще десятка 2), то пожалуй реально млрд евриков убежало.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:49
Главное - не платить футболерам !
VV V
VV V ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:38
Ты не понял. У него мечта отмазать Лукойл от налогов, т.к. он лично потерял от кризиса уже около млрд евро. А фк Спартак никаких доходов ему не приносит
Спартак, как минимум, освежил Федуна на один млрд евро.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:35
Леня Киевский начал плакаться, после того как за сутки потерял 508 млн долларов из-за коронавируса.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:33
Ты не понял. У него мечта отмазать Лукойл от налогов, т.к. он лично потерял от кризиса уже около млрд евро. А фк Спартак никаких доходов ему не приносит
Потерял -это когда потерял.А у этого просто доходы упали.Заныл шакал ненасытный.
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:32
Даже жаль фердуна стало, нефть катастрофически подешевла, акции глюкОйла на биржах обвалились,в клуб вкладывает как в бездонную бочку-без отдачи, так недолго и по миру пойти с протянутой рукой...
311
311
вчера в 19:16
Не успел Федун впарить Спартак болельщикам. Теперь мучается!)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:18
Если коротко : "Это грабеж"!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:02
Федуну надо строить на подоконнике и налоговую инспекцию, и пенсионный фонд...
shlomo
shlomo
вчера в 17:55
Кто о чем....а Федун о ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил ermak6848
вчера в 17:53
нет спасительного, футбольного Фонда , а вот нытик от фк СПАРТАК имеется...
Ты не понял. У него мечта отмазать Лукойл от налогов, т.к. он лично потерял от кризиса уже около млрд евро. А фк Спартак никаких доходов ему не приносит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:52, ред.
Можно подумать у Федуна при не остановленном чемпе доходов со Спартака было больше чем расходов...))))
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 17:38
Ни какого толка с этого не будет.
Говорить можно что угодно.Делать только то, что скажут.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:27
Надоел он.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:15
нет спасительного, футбольного Фонда , а вот нытик от фк СПАРТАК имеется...
beefs
beefs
вчера в 17:06
кому что, а голому...
Igo0rek
Igo0rek ответил drug01
вчера в 16:59
Любому предпринимателю важнее всего деньги
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 16:40
Уж точно не РФС такие вопросы решает
drug01
drug01
вчера в 16:33
Для Федуна важны только ДЕНЬГИ .......!!!!!!!! Где прибыль ??????
leopit
leopit
вчера в 16:25
фЕРДУН ПРОДАЁТ сПАРТАЧОКС...
LOpp
LOpp
вчера в 16:16
кто о чем, а вшивый о бане
Союзник противников
Союзник противников ответил ДСА
вчера в 16:11
Форс-мажор - зарплату игрокам не платить
Точно! ВСё равно,теряя спортивную форму,всё просадят в ночных клубах,под предлогом самоизоляции.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:10
Я не финансовый работник,
не мореплаватель,не плотник;
не бизнесмен,хоть и Федун,-
политработник и болтун.
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