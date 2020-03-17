Федун: «Выскажу свою позицию РФС – возникает много финансовых вопросов»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал приостановку розыгрыша чемпионата России до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
Пока остановили до 10 апреля, но я своей позиции не меняю. Надеюсь, будет встреча с руководством РФС, я там выскажу свою позицию — возникает очень много финансовых вопросов. Самый горячий — финансовый фэйр-плей. Доходов нет, полетят они не только у нас, но и по всему миру. Есть вопросы и по налогам — в Италии приостановили сборы налогов с зарплат, видимо, нам надо делать то же самое.
Не продлят ли запрет? А когда закончится коронавирус? Трамп сказал, что в Штатах ждут к августу, это в лучшем случае. Я не эпидемиолог, но, судя по тому, что мы находимся только в начальной стадии, может быть всякое. Будем надеяться на лучшее.
Пусть переписывает неликвидный клуб на болельщиков, те до расформирования его быстро доведут.
Пусть переписывает неликвидный клуб на болельщиков, те до расформирования его быстро доведут.
Говорить можно что угодно.Делать только то, что скажут.
Говорить можно что угодно.Делать только то, что скажут.
не мореплаватель,не плотник;
не бизнесмен,хоть и Федун,-
политработник и болтун.
не мореплаватель,не плотник;
не бизнесмен,хоть и Федун,-
политработник и болтун.