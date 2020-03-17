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Минспорт РФ: «Евро в 2021 году пройдёт на самом высоком уровне»

вчера, 19:18

Министерство спорта России прокомментировало решение УЕФА перенести чемпионат Европы с 2020 года на 2021 в связи с угрозой распространения коронавируса.

Минспорт России с пониманием относится к своевременному решению УЕФА перенести чемпионат Европы на следующий год в связи с пандемией коронавируса. Организацией матчей в Санкт-Петербурге занимается профессиональная команда, и мы уверены, что турнир в 2021 году пройдет на самом высоком уровне.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:48
Показуху устраивать мы умеем
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:35
Это Минспорт так думает, а Минздрав пока не уверен..
galem72
galem72
вчера в 21:53
Не могло быть никаких сомнений, что этот ЧЕ на территории РФ должен был быть "самым лучшим в истории". По-другому у плешивого чекиста для своего электората и быть не может. Всё, на что упадёт взор этого "великого геостратега", должно само собой блестеть, самоулучшаться и быть уникальным. ))
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:30
Я бы больше сказал. Вы и этим летом готовы были провести на высшем уровне, а так еще год. Можно попросить из бюджета, чтобы провести на космическом уровне.
VIPded
VIPded
вчера в 20:08
Подождем...потерпим...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:22
Тогда уж в 2022-м проводили бы....
Только Евро отшумел...все плавно в Катар на Мундиаль....
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