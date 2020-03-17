Минспорт РФ: «Евро в 2021 году пройдёт на самом высоком уровне»

Министерство спорта России прокомментировало решение УЕФА перенести чемпионат Европы с 2020 года на 2021 в связи с угрозой распространения коронавируса.

Минспорт России с пониманием относится к своевременному решению УЕФА перенести чемпионат Европы на следующий год в связи с пандемией коронавируса. Организацией матчей в Санкт-Петербурге занимается профессиональная команда, и мы уверены, что турнир в 2021 году пройдет на самом высоком уровне.