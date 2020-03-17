РПЛ приостановлена до 10 апреля

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сегодня, 13:09

Сообщается, что на сегодняшнем собрании клубы РПЛ приняли решение приостановить проведение игр как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

На данный момент в чемпионате России сыграно 22 тура. Официального подтверждения от пресс-службы РПЛ пока не поступало.

Ранее также стало известно, что Евро-2020 может быть перенесен на ноябрь-декабрь 2020-го.