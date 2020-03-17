РПЛ приостановлена до 10 апреля

Сообщается, что на сегодняшнем собрании клубы РПЛ приняли решение приостановить проведение игр как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
На данный момент в чемпионате России сыграно 22 тура. Официального подтверждения от пресс-службы РПЛ пока не поступало.
Ранее также стало известно, что Евро-2020 может быть перенесен на ноябрь-декабрь 2020-го.
Линолеум постелен...Обои переклеены...600 кг гречки закуплены....
Самое время о сериалах поговорить....
Линолеум постелен...Обои переклеены...600 кг гречки закуплены....
Самое время о сериалах поговорить....
Первый с ББ.Торнтоном был прикольным....
Первый с ББ.Торнтоном был прикольным....
Да много чего и фильмов и сериалов забытых...
Да много чего и фильмов и сериалов забытых...
Дзюбу признать лучшим футболистом.
Семака признать лучшим тренером.
Вилкова признать лучшим судьей.
Орлова признать лучшим комментатором.
Боярского признать лучшим болельщиком.
Дзюбу признать лучшим футболистом.
Семака признать лучшим тренером.
Вилкова признать лучшим судьей.
Орлова признать лучшим комментатором.
Боярского признать лучшим болельщиком.
Кто нибудь знает новые интересные сериалы 2020-го года ???
"Чужак" не предлагать.....Вчера посмотрел...
Кто нибудь знает новые интересные сериалы 2020-го года ???
"Чужак" не предлагать.....Вчера посмотрел...
Что мертво, умереть не может
Что мертво, умереть не может