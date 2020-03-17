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РПЛ приостановлена до 10 апреля

сегодня, 13:09

Сообщается, что на сегодняшнем собрании клубы РПЛ приняли решение приостановить проведение игр как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

На данный момент в чемпионате России сыграно 22 тура. Официального подтверждения от пресс-службы РПЛ пока не поступало.

Ранее также стало известно, что Евро-2020 может быть перенесен на ноябрь-декабрь 2020-го.

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Все комментарии
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 14:34
Думаю, это ошибочное решение. РПЛ упустила шанс выйти на мировую аудиторию, а Турция эту возможность использовала.
anfield1984
anfield1984 ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:17
У меня на балконе взошла петрушка, укроп, кориандр и базилик. Сегодня посадил лук, чтоб зелень резать с него.
anfield1984
anfield1984 ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:16
Клан Сопрано ещё можно. Но времени вагон отнимет
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:15
Не зря же русская поговорка гласит...."Потехе время- делу час"....
Линолеум постелен...Обои переклеены...600 кг гречки закуплены....
Самое время о сериалах поговорить....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил anfield1984
сегодня в 14:11
Точно.....Второй сезон не видел.....
Первый с ББ.Торнтоном был прикольным....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:08
Переходим на обсуждение сплетен и слухов, один нелепее другого. Дожили. А слабо делами заняться, в том числе домашними! Да и дачный сезон на носу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:06
Опять скучное безфутболье..... Кто нибудь знает новые интересные сериалы 2020-го года ??? "Чужак" не предлагать.....Вчера посмотрел...
Странно, а мне время на дела не хватает, раньше 1 часа не ложусь. Везет же!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:06
На сборы, в Испанию или Италию ;)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Миша Вилков
сегодня в 14:05
Бомжей признать кабинетными чемпионами. Дзюбу признать лучшим футболистом. Семака признать лучшим тренером. Вилкова признать лучшим судьей. Орлова признать лучшим комментатором. Боярского признать лучшим болельщиком.
все бесподобно , одобрямс
anfield1984
anfield1984 ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:04
Фарго
beefs
beefs
сегодня в 13:56
в апреле только начнется...
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:49, ред.
Конкистадоры...щас на канале История смотрю...
Да много чего и фильмов и сериалов забытых...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
сегодня в 13:46
Например ..
Миша Вилков
Миша Вилков
сегодня в 13:45
Бомжей признать кабинетными чемпионами.
Дзюбу признать лучшим футболистом.
Семака признать лучшим тренером.
Вилкова признать лучшим судьей.
Орлова признать лучшим комментатором.
Боярского признать лучшим болельщиком.
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:41, ред.
Свояк)...если серьезно, то хорошо забытые старые тоже подойдут....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:39, ред.
Опять скучное безфутболье.....
Кто нибудь знает новые интересные сериалы 2020-го года ???
"Чужак" не предлагать.....Вчера посмотрел...
Footbolista
Footbolista ответил yasukuni
сегодня в 13:39
В ТЦ билеты не продают...нет ответственных за последствия лиц...
anfield1984
anfield1984 ответил yrasikos22
сегодня в 13:37
Тем более спортивной составляющей в РФПЛ нет. Так что особо и стараться никто не булет
yasukuni
yasukuni
сегодня в 13:35, ред.
Ба-ла-ган! писал и повторю: в любом ТРЦ за день посетителей в пять раз больше, чем на топ-матче РЛП. Про матчи вроде Уфа-Тамбов и говорить не стоит. Но магазины никто не закрывает. Бред сумасшедшего!
shlomo
shlomo
сегодня в 13:34
Ну если надо, то ....
anfield1984
anfield1984 ответил yrasikos22
сегодня в 13:32
За их бабло - потерпят. Средняя зп выше чем в топ 5
yrasikos22
yrasikos22 ответил anfield1984
сегодня в 13:29
А сейчас мы наблюдаем по 600-700 м скоростно-силовой работы в среднем за матч. Что мертво, умереть не может
Не спорю,но тут ещё есть факторы получения быстрых травм спортсменами без хорошей подготовки,зачем рисковать здоровьем футболистов...
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 13:26
Тамбов вчера себя спас!красавцы!
anfield1984
anfield1984 ответил yrasikos22
сегодня в 13:25
А сейчас мы наблюдаем по 600-700 м скоростно-силовой работы в среднем за матч.

Что мертво, умереть не может
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 13:21
В Мае продолжиться уже чемпионат пешеходов,так как команды врядли смогут нормально держать форму целый месяц без практики,лучше бы просто закончили чемпионат,а не издевались...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:20
Жаль
LOpp
LOpp
сегодня в 13:17
если чемпионат России не доиграют, предлагаю состав клубов на еврокубки определить по зимнему турниру Кубок Париматч.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:16
Скорее всего до мая придется подождать.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 13:13
Заранее было понятно что Российские чемпионаты приостановят. Вопрос был на какой период
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