«Зенит» приостановил тренировки до 22 марта

Пресс-служба «Зенита» сообщила о приостановке всех тренировок команды из-за эпидемии коронавируса. В следующий раз команда соберется на тренировочной базе 22 марта.
Ранее сообщалось, что РПЛ приостановлена до 10 апреля.
Пресс-служба «Зенита» сообщила о приостановке всех тренировок команды из-за эпидемии коронавируса. В следующий раз команда соберется на тренировочной базе 22 марта.
Ранее сообщалось, что РПЛ приостановлена до 10 апреля.
Надо посидеть...отметить слегка...негромко...
Надо посидеть...отметить слегка...негромко...