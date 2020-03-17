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«Зенит» приостановил тренировки до 22 марта

вчера, 17:12

Пресс-служба «Зенита» сообщила о приостановке всех тренировок команды из-за эпидемии коронавируса. В следующий раз команда соберется на тренировочной базе 22 марта. 

Ранее сообщалось, что РПЛ приостановлена до 10 апреля.

Коронавирус и футбол

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:55
Спокуха ! К лазурному цвету короновирус не прилипает ! Можно тренироваться ! )))
beefs
beefs
вчера в 18:07
вынужденная мера...
ArtemBzdn
ArtemBzdn
вчера в 18:00, ред.
Так куда они торопятся.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:39, ред.
22-го у Дугласа Сантоса День Рождения....
Надо посидеть...отметить слегка...негромко...
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 17:34
Расстранированными из паузы выйдут
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