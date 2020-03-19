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Шкриньяр: «Рамос – лучший центральный защитник в мире»

сегодня, 07:52

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр ответил на вопрос о том, кого считает лучшим в мире центральным защитником на данный момент.

Лучший защитник в мире – это Серхио Рамос. Настоящий лидер. Затем я бы назвал Вирджила ван Дейка, учитывая то, что он сделал за последние два-три года. А также Калиду Кулибали, даже если сейчас он переживает не самый лучший период.

Также Шкриньяр поделился мнением о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше, вместе с которым они выступали за «Сампдорию».

Думаю, что Бруну Фернандеш был одним из моих лучших партнёров по команде.  Он всегда нравился мне, когда мы вместе играли за «Сампдорию».

Недавно появился слух о том, что «Интер» может обменять Шкриньяра на защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:12
Шкриньяр лишь подтвердил очевидное. Рамоса уже не первый игрок и специалисты называют лучшим ЦЗ в мире.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 09:07
Рамос -это мразь!
VIPded
VIPded
сегодня в 08:17
Щедр парень на похвалы. Но вроде всё по делу.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:07
один из лучших точно!!!!!!
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