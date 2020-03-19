Шкриньяр: «Рамос – лучший центральный защитник в мире»

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сегодня, 07:52

Защитник «Интера» ответил на вопрос о том, кого считает лучшим в мире центральным защитником на данный момент.

Лучший защитник в мире – это Серхио Рамос. Настоящий лидер. Затем я бы назвал Вирджила ван Дейка, учитывая то, что он сделал за последние два-три года. А также Калиду Кулибали, даже если сейчас он переживает не самый лучший период.

Также Шкриньяр поделился мнением о хавбеке «Манчестер Юнайтед» , вместе с которым они выступали за «Сампдорию».

Думаю, что Бруну Фернандеш был одним из моих лучших партнёров по команде. Он всегда нравился мне, когда мы вместе играли за «Сампдорию».

Недавно появился слух о том, что «Интер» может обменять Шкриньяра на защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.