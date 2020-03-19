Буффон: «Два года назад я был в шаге от завершения карьеры»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своём переходе в «Пари Сен-Жермен» летом 2018 года и последующем возвращении в туринский клуб.
Возвращение в «Ювентус» было естественным. В конце концов, я провёл замечательный год в Париже, и должен сказать, что он нужен был мне, чтобы освободиться от зависимости [от «Ювентуса»].
Но очевидно, что я постоянно был на связи с президентом клуба, спортивным директором и старыми друзьями. Так что я провёл сезон за границей без перерезания пуповины.
Не знаю, что будет в следующем сезоне, но это правда, что два года назад я практически завершил карьеру, и затем случилось то, что случилось.
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» намерен продлить контракт с 42-летним ветераном «бьянконери».