Буффон: «Два года назад я был в шаге от завершения карьеры»

Голкипер «Ювентуса» рассказал о своём переходе в «Пари Сен-Жермен» летом 2018 года и последующем возвращении в туринский клуб.

Возвращение в «Ювентус» было естественным. В конце концов, я провёл замечательный год в Париже, и должен сказать, что он нужен был мне, чтобы освободиться от зависимости [от «Ювентуса»].

Но очевидно, что я постоянно был на связи с президентом клуба, спортивным директором и старыми друзьями. Так что я провёл сезон за границей без перерезания пуповины.

Не знаю, что будет в следующем сезоне, но это правда, что два года назад я практически завершил карьеру, и затем случилось то, что случилось.