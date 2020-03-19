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Буффон: «Два года назад я был в шаге от завершения карьеры»

сегодня, 03:47

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своём переходе в «Пари Сен-Жермен» летом 2018 года и последующем возвращении в туринский клуб.

Возвращение в «Ювентус» было естественным. В конце концов, я провёл замечательный год в Париже, и должен сказать, что он нужен был мне, чтобы освободиться от зависимости [от «Ювентуса»].

Но очевидно, что я постоянно был на связи с президентом клуба, спортивным директором и старыми друзьями. Так что я провёл сезон за границей без перерезания пуповины.

Не знаю, что будет в следующем сезоне, но это правда, что два года назад я практически завершил карьеру, и затем случилось то, что случилось.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» намерен продлить контракт с 42-летним ветераном «бьянконери».

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:05
Легенда , что тут еще скажешь?!?
амурец
амурец
сегодня в 04:26
Ему это надо было сделать ещё 10 лет назад
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