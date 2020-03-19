ГлавнаяНовости

Пеле: «В мое время футбол был зрелищнее»

сегодня, 11:20

Легенда бразильского футбола Пеле поделился мнением о современном футболе. 

Сегодня быть футболистом гораздо сложнее, чем в мои времена. У нас было больше свободы на поле. Было время остановить мяч, сейчас же все не так.

Раньше мы больше работали с мячом на поле, а сейчас все стремятся только разрушать. Те, кто платит за футбол, не хотят видеть только защиту. В наше время игра была зрелищнее, чем сейчас.

Ранее Пеле рассказал о том, как получил свое прозвище.  

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Альбертини: «„Милану“ нужна стабильность»
Сегодня, 12:58 Комментарии0
Пасторе: «Именно игроки „Ромы“ решили не лететь на матч с „Севильей“»
Сегодня, 12:55 Комментарии0
Райола: «Погба переживает трудные времена»
Сегодня, 12:29 Комментарии3
Алиев: «Я думаю, что коронавирус — это фэйк»
Сегодня, 12:13 Комментарии3
Маркизио: «Полузащита не является слабым звеном команды Сарри»
Сегодня, 11:55 Комментарии1
Маркизио: «Я был бы очень рад, если бы Погба вернулся в „Юве“»
Сегодня, 11:51 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 13:32
Дворовый футбол .
neomessi
neomessi
сегодня в 13:15
В мое время футбол был вирусным.

Вот такие слова я скажу свои внукам.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:35
Месси и Рон забивали по 5 голов в каждой игре в те времена или по 10 даже.
anfield1984
anfield1984
сегодня в 12:24
И сахар слаще, и солнце ярче.

Сперва футболист играет, потом говорит и играет, потом просто говорит.
Vave666
Vave666
сегодня в 11:34
Понятное дело интереснее! Смотрим Турчагу и Беларусь)))
VIPded
VIPded
сегодня в 11:34
Совершенно верно. Было искусство, стало ремесло. Если не конвейер...(((
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100