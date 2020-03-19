Пеле: «В мое время футбол был зрелищнее»

Легенда бразильского футбола Пеле поделился мнением о современном футболе.
Сегодня быть футболистом гораздо сложнее, чем в мои времена. У нас было больше свободы на поле. Было время остановить мяч, сейчас же все не так.
Раньше мы больше работали с мячом на поле, а сейчас все стремятся только разрушать. Те, кто платит за футбол, не хотят видеть только защиту. В наше время игра была зрелищнее, чем сейчас.
Ранее Пеле рассказал о том, как получил свое прозвище.
Вот такие слова я скажу свои внукам.
Вот такие слова я скажу свои внукам.
Сперва футболист играет, потом говорит и играет, потом просто говорит.
Сперва футболист играет, потом говорит и играет, потом просто говорит.