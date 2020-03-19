Маркизио: «Я был бы очень рад, если бы Погба вернулся в „Юве“»

Бывший полузащитник «Ювентуса» прокомментировал возможное возвращение хавбека «Манчестер Юнайтед» в туринский клуб.

Я был бы очень рад, если бы Погба вернулся в «Юве». Я говорил ему, что он ошибается, когда возвращался в МЮ . Он должен был выбрать Испанию, чтобы прогрессировать.

Его возвращение стало бы положительным моментом. Поль вернулся бы в среду, которую он любит, которая его балует. И он многое дал бы «Юве», клуб сейчас нуждается в профессиональном полузащитнике.