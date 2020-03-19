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Маркизио: «Я был бы очень рад, если бы Погба вернулся в „Юве“»

сегодня, 11:51

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио прокомментировал возможное возвращение хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в туринский клуб

Я был бы очень рад, если бы Погба вернулся в «Юве». Я говорил ему, что он ошибается, когда возвращался в МЮ. Он должен был выбрать Испанию, чтобы прогрессировать. 

Его возвращение стало бы положительным моментом. Поль вернулся бы в среду, которую он любит, которая его балует. И он многое дал бы «Юве», клуб сейчас нуждается в профессиональном полузащитнике. 

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