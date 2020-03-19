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Защитник «Челси» Томори: «Лэмпард даёт мне шанс, и это просто потрясающе»

сегодня, 11:28

Защитник «Челси» Фикайо Томори поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда.

Тренер был просто великолепен и со мной, и с другими молодыми игроками. Он с первого дня не переставал верить в нас, а в меня и Мэйсона Маунта он поверил даже раньше, потому что он брал нас в аренду в «Дерби».

Он уверенно выпускает на поле молодых игроков, если они хорошо работают на тренировках. Он дает нам шанс, и это просто потрясающе.

Я чувствую, что готов выйти на поле, готов играть, но я не достаю тренера вопросами «когда» и не караулю его под дверью. Я хочу показать ему на тренировке, какой у меня уровень, какой настрой, и я уверен, что тренер примет правильное решение, когда выпустить меня на поле.

Я еще молод, многому учусь и должен доказывать своей работой, что имею право на участие в матче.

Ранее Томори высоко отозвался о бывшем одноклубнике Джоне Терри

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