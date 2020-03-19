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Виллиан: «Я сыграю за „Челси“ по истечении контракта, из уважения к клубу»

сегодня, 11:49

Вингер «Челси» Виллиан заявил о своей готовности играть за клуб после истечения контракта из-за приостановки АПЛ.

Мой контракт действительно заканчивается, я думаю, в июле. И если бы мне пришлось играть в эти даты, в эти месяцы, я думаю, что для меня не было бы проблемой закончить игру в чемпионате таким образом, чтобы проявить уважение к клубу. Они всегда поддерживали меня, независимо от условий контракта.

Но ясно, что пока ничего точно не известно, мы не знаем, что может произойти. Но, без сомнения, как и всегда, я всегда буду готов отдать все самое лучшее своему клубу, независимо от моей контрактной ситуации.

Ранее сообщалось, что на Виллиана претендуют три топ-клуба Европы. 

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:30
Геройский парень! 😆😂😉
azkan
azkan
сегодня в 12:00
Лучше согласился бы на два года, А так молодец, поддерживает клуб! И сам подумает еще...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:51
А от это интересно,по этой логике летом можно будет купить новых игроков и они попадут в в состав.
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