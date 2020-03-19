Виллиан: «Я сыграю за „Челси“ по истечении контракта, из уважения к клубу»

Вингер «Челси» Виллиан заявил о своей готовности играть за клуб после истечения контракта из-за приостановки АПЛ .

Мой контракт действительно заканчивается, я думаю, в июле. И если бы мне пришлось играть в эти даты, в эти месяцы, я думаю, что для меня не было бы проблемой закончить игру в чемпионате таким образом, чтобы проявить уважение к клубу. Они всегда поддерживали меня, независимо от условий контракта.



Но ясно, что пока ничего точно не известно, мы не знаем, что может произойти. Но, без сомнения, как и всегда, я всегда буду готов отдать все самое лучшее своему клубу, независимо от моей контрактной ситуации.