Футболисты и тренеры «Зенита» пройдут тест на коронавирус

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клуба в связи с приостановлением футбольных соревнований из-за пандемии коронавируса.

Завтра будет встреча с тренерским штабом, игроками и другими работниками клуба по поводу того, как будут развиваться события до 10 апреля. Также завтра все сотрудники клуба, включая игроков и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Это важная мера предосторожности. Здоровье важнее любых игр, в том числе и футбола. Здоровье не только футболистов и персонала, но и членов их семей.

Если мы будем действовать координировано и соблюдать дисциплину, то всё будет хорошо. Неважно, из какой команды или клуба игрок. Если попадёт на карантин, он должен его соблюдать.