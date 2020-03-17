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Футболисты и тренеры «Зенита» пройдут тест на коронавирус

вчера, 20:33

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клуба в связи с приостановлением футбольных соревнований из-за пандемии коронавируса.

Завтра будет встреча с тренерским штабом, игроками и другими работниками клуба по поводу того, как будут развиваться события до 10 апреля. Также завтра все сотрудники клуба, включая игроков и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Это важная мера предосторожности. Здоровье важнее любых игр, в том числе и футбола. Здоровье не только футболистов и персонала, но и членов их семей.

Если мы будем действовать координировано и соблюдать дисциплину, то всё будет хорошо. Неважно, из какой команды или клуба игрок. Если попадёт на карантин, он должен его соблюдать.

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oFANATo
oFANATo
вчера в 23:14, ред.
kastites, не торопись подожди кабинетного чемпионства зенита.)))))
Питер - провинциальное болото!))))
kastites
kastites
вчера в 22:21
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!!!!!!!!
Москва отстой ))))))))
galem72
galem72
вчера в 22:06
Зря потратят время. Зараза к заразе не прилипает. ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:51
Корона уже на голове ! Дело за вирусом ! Нет-нет ,всем здоровья ,конечно !
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:47
И гостей тоже нужно проверять тестом за два дня до вылета, а не только температуру измерять по прибытии.
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