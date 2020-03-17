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Приостановка РПЛ и Кубка России вынуждает арбитров занимать деньги

вчера, 20:54

По информации источника, российские судьи столкнулись с финансовыми проблемами после отмены матчей чемпионата и Кубка России из-за угрозы распространения коронавируса.

Сообщается, что некоторые арбитры, а особенно те, кто не получают назначения на международные матчи, где зарплата значительно выше, уже вынуждены занимать деньги.

Большая часть зарплаты арбитров сдельная. Они получают зарплату за каждую отработанную игру. На время приостановки чемпионата их зарплата составит 30 тысяч рублей в месяц до вычета налогов.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответил oFANATo
вчера в 23:10
Приостановка РПЛ вынуждает арбитров занимать деньги https://www.youtube.com/watch?v=vMG98vfhU08
Иногда Вы просто жгете. Это круто, наверное лучше не придумать, хотя полагаю, что кто-то еще выдаст не хуже, на данное заявление. Повторюсь, очень красиво.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:05
Приостановка РПЛ вынуждает арбитров занимать деньги
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:57
Дворники всегда нужны, грузчиком можно пойти, "на разгрузочку чёрненького уголёчка" (С)...
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:45, ред.
Обалдеть. Жрать меньше не пробовали? Видимо следом футболисты ссуды устанут брать Совсем в сюрреализм подались? Можно грузчиком, тысяч 15 заплатят, с голоду хватит не умереть, в лихие 90-е покруче выживали, имел честь,имея родившегося ребенка, жену, не бывшую в декрете, и зарплату раз в полгода видеть.
Заполярный
Заполярный
вчера в 22:20
К ВИЛКОВУ ВЫСТРОИЛАСЬ БОЛЬШАЯ ОЧЕРЕДЬ.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:16
Эх, туго же теперь придётся пацанам без чемоданов!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:59
Не смешите мои ботинки!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Алексей Коротеев
вчера в 21:58
Не переживай,как сказал Петр1,-Сия зараза сама себя прокормит.)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил PATRIOT1965
вчера в 21:46
Люди на 15-20 тысяч живут.Пусть Зенит содержит свою гвардию.
Не надо желать людям такие вещи ,как бы ты не был прав ! Да ,...ля ,зарплату в15-20 тыс. они заслуживают ,причём пожизненно ! Хотя ..........с другой стороны )))) лучше сдохнуть ,чем жить на такую зарплату ! ))))))))))))))))))))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:43
У пол страны зарплата ещё меньше, и никто этого не замечает
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:42, ред.
Люди на 15-20 тысяч живут.Пусть Зенит содержит свою гвардию.
cska1948
cska1948 ответил RIR68
вчера в 21:33
кто где занимает. кто в Газпромбанке, кто в банке Открытие)))
И что характерно - ДАЮТ!
RIR68
RIR68
вчера в 21:30
кто где занимает. кто в Газпромбанке, кто в банке Открытие)))
МапС
МапС
вчера в 21:30
Занять может только Миллер, остальные терпят убытки.
cska1948
cska1948
вчера в 21:25
Чтооо? У Вилкова нет денег?! Не смешите Миллера!
LOpp
LOpp
вчера в 21:23, ред.
Вилков ещё 1000 лет может безбедно жить
cska1948
cska1948
вчера в 21:22
Не удивлюсь, если скоро появится информация о том, что и футболисты перебиваются с хлеба на воду.
anfield1984
anfield1984 ответил Jeck Denielse
вчера в 21:22
Это они нам занимать должны
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:15, ред.
12, Ноября 2019
Александр Егоров – глава департамента судейства и инспектирования РФС, ранее озвучивал следующие цифры зарплат футбольных арбитров в России:

Оклад – 44 000 рублей в месяц.
Зарплата за матч в РПЛ – 115 000 рублей.

Берём арбитра...Сергей Геннадьевич Карасев...... всего в 2019 году только в РПЛ Карасев отработал на 30 матчах. Отсюда считаем:

Оклад за год – 44 000*12 месяцев = 528 000 рублей.
Зарплата за каждый матч РПЛ за год – 115 000*30 матчей = 3 450 000 рублей.

Итоговый заработок Сергея Карасева за работу арбитром РПЛ только за 2019 год составил – 3 978 000 рублей.!!!!!!!!!!!!!!!!!

....у меня слёзы наворачиваются....как представлю...что кто то при доходе в 2,5 - 3,9 млн рублей в год вынужден с чёрной икры переходить на красную и отдыхать на Мальдивах реже 4-х раз в год.....
pomor 445
pomor 445 ответил anfield1984
вчера в 21:13
Пусть пойдут поработают за прожиточный минимум. Им полезно будет.
На доставке пиццы для сохранения физической формы и поддержания штанов.
VIPded
VIPded
вчера в 21:10
Ну уже не смешили бы...
Colchoneros
Colchoneros ответил EAGinLE
вчера в 21:10
Прям нищими стали .
Ага!
За неделю!
pomor 445
pomor 445
вчера в 21:10
Как должок отдавать будут тоже можно угадать.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:06
Не смешите людей такими новостями.
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 21:03
Прям нищими стали .
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 21:02
30 тысяч в месяц получают не хрена не делая!
Да у нас 80% населения за тридцатку по 12 часов въё...ет 6\1!
ДСА
ДСА
вчера в 21:00
Судьи живут не по средствам, выходят на поле и свистят, отдавая долг.
anfield1984
anfield1984 ответил Миша Вилков
вчера в 20:59
Если зп давали акциями, то он в минусе))
Миша Вилков
Миша Вилков
вчера в 20:57
Ахаха))) Да Вилков на всю жизнь обеспечен газпромом.
anfield1984
anfield1984
вчера в 20:57
Пусть пойдут поработают за прожиточный минимум. Им полезно будет.
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