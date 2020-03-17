Приостановка РПЛ и Кубка России вынуждает арбитров занимать деньги

По информации источника, российские судьи столкнулись с финансовыми проблемами после отмены матчей чемпионата и Кубка России из-за угрозы распространения коронавируса.
Сообщается, что некоторые арбитры, а особенно те, кто не получают назначения на международные матчи, где зарплата значительно выше, уже вынуждены занимать деньги.
Большая часть зарплаты арбитров сдельная. Они получают зарплату за каждую отработанную игру. На время приостановки чемпионата их зарплата составит 30 тысяч рублей в месяц до вычета налогов.
https://youtu.be/vMG98vfhU08
Александр Егоров – глава департамента судейства и инспектирования РФС, ранее озвучивал следующие цифры зарплат футбольных арбитров в России:
Оклад – 44 000 рублей в месяц.
Зарплата за матч в РПЛ – 115 000 рублей.
Берём арбитра...Сергей Геннадьевич Карасев...... всего в 2019 году только в РПЛ Карасев отработал на 30 матчах. Отсюда считаем:
Оклад за год – 44 000*12 месяцев = 528 000 рублей.
Зарплата за каждый матч РПЛ за год – 115 000*30 матчей = 3 450 000 рублей.
Итоговый заработок Сергея Карасева за работу арбитром РПЛ только за 2019 год составил – 3 978 000 рублей.!!!!!!!!!!!!!!!!!
....у меня слёзы наворачиваются....как представлю...что кто то при доходе в 2,5 - 3,9 млн рублей в год вынужден с чёрной икры переходить на красную и отдыхать на Мальдивах реже 4-х раз в год.....
Александр Егоров – глава департамента судейства и инспектирования РФС, ранее озвучивал следующие цифры зарплат футбольных арбитров в России:
Оклад – 44 000 рублей в месяц.
Зарплата за матч в РПЛ – 115 000 рублей.
Берём арбитра...Сергей Геннадьевич Карасев...... всего в 2019 году только в РПЛ Карасев отработал на 30 матчах. Отсюда считаем:
Оклад за год – 44 000*12 месяцев = 528 000 рублей.
Зарплата за каждый матч РПЛ за год – 115 000*30 матчей = 3 450 000 рублей.
Итоговый заработок Сергея Карасева за работу арбитром РПЛ только за 2019 год составил – 3 978 000 рублей.!!!!!!!!!!!!!!!!!
....у меня слёзы наворачиваются....как представлю...что кто то при доходе в 2,5 - 3,9 млн рублей в год вынужден с чёрной икры переходить на красную и отдыхать на Мальдивах реже 4-х раз в год.....
За неделю!
За неделю!
Да у нас 80% населения за тридцатку по 12 часов въё...ет 6\1!
Да у нас 80% населения за тридцатку по 12 часов въё...ет 6\1!