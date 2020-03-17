Приостановка РПЛ и Кубка России вынуждает арбитров занимать деньги

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вчера, 20:54

По информации источника, российские судьи столкнулись с финансовыми проблемами после отмены матчей чемпионата и Кубка России из-за угрозы распространения коронавируса.

Сообщается, что некоторые арбитры, а особенно те, кто не получают назначения на международные матчи, где зарплата значительно выше, уже вынуждены занимать деньги.

Большая часть зарплаты арбитров сдельная. Они получают зарплату за каждую отработанную игру. На время приостановки чемпионата их зарплата составит 30 тысяч рублей в месяц до вычета налогов.