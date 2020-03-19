Карапетян: «Хорошо, что ещё нет карантина»

Форвард «Сочи» расстроен, что РПЛ была приостановлена из-за коронавируса.

На каникулах иногда играем в PlayStation, но на приставке в футбол не играю. Рубимся в «Человека Паука» с ребенком. Конечно, это трудная ситуация, но не только для спортсменов, а для всех людей. Хорошо, что еще нет карантина, можно заниматься, бегать и ходить в тренажерный зал, а то с ума сойти можно было бы. Сейчас надо оставаться в хорошей форме, если расслабляться и месяц ничего не делать, то будет катастрофа.

Для «Сочи» в чемпионате России был хороший отрезок, мы одержали три победы, а сейчас остановились, для нас это плохо, но что поделать, это жизнь. Сейчас жаловаться из-за футбола неправильно, сейчас у человечества другие проблемы, конечно, жалко, но что поделать.