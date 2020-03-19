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Карапетян: «Хорошо, что ещё нет карантина»

сегодня, 18:41

Форвард «Сочи» Александр Карапетян расстроен, что РПЛ была приостановлена из-за коронавируса.

На каникулах иногда играем в PlayStation, но на приставке в футбол не играю. Рубимся в «Человека Паука» с ребенком. Конечно, это трудная ситуация, но не только для спортсменов, а для всех людей. Хорошо, что еще нет карантина, можно заниматься, бегать и ходить в тренажерный зал, а то с ума сойти можно было бы. Сейчас надо оставаться в хорошей форме, если расслабляться и месяц ничего не делать, то будет катастрофа.

Для «Сочи» в чемпионате России был хороший отрезок, мы одержали три победы, а сейчас остановились, для нас это плохо, но что поделать, это жизнь. Сейчас жаловаться из-за футбола неправильно, сейчас у человечества другие проблемы, конечно, жалко, но что поделать.

Коронавирус и футбол

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:02
всё какая будет обстановка....
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:46
Будет
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