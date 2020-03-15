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«Локомотив» одержал победу над «Ростовом»

вчера, 20:53
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«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче 22-го тура чемпионата России.

«Локомотив» (41) располагается на втором месте, «Ростов» (38) — четвертый.

Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена

«Ростов» — «Локомотив» 1:3 (0:3)
Голы: Попов 64 (пенальти) — Песьяков 34 (автогол), Жемалетдинов 38, Крыховяк 42

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Козлов, Антонсен Норманн, Попов, Байрамян (Долгов 87), Еременко, Зайнутдинов (Саплинов 86), Шомуродов
Главный тренер: Карпин Валерий.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Мариу (Магкеев 73), Миранчук, Жемалетдинов (Идову 81), Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Хаджикадунич 54, Антонсен Норманн 85

Судья: Вилков Михаил.

Ранее ЦСКА потерял очки в матче с «Уфой».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:10, ред.
Крыховяк конечно топ топыч...
Кто то там ещё на Геркуса бочку катит и судами пугает....
Парень чемпионство добыл и Гжегожа в команду привёл....
А Кикнадзе чем запомнится ??
Тем что Миранчуков за 84 млн евро продавал да конфронтацией с Сёминым.....
ЧиП
ЧиП ответил Leha-ha50
сегодня в 09:08, ред.
Где Ростов? Был на верху, сейчас будет сползать вниз. Причём здесь места? Какую команду Карпин поднимал с низов? Ростов и без него был в верхней части таблицы. И что за чушь про развалины Бердыева? Бердыев, к твоей короткой памяти, сделал Ростов брендом в РПЛ.
112910415
112910415
сегодня в 08:33
Валере надо добавить футбольной мудрости !
halfbeek
halfbeek
сегодня в 08:13
Локо немного повезло. Пропусти они первыми, а шансы были, и все могло пойти по другому сценарию. Там уж Ростов получил возможность на контратаках добивать Локо. Но случилось то, что случилось. Крыховяк монстр.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 07:59
С победой
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил Dima salev
сегодня в 07:51
Может пзжд,Валера поверил и решил взять Локо голыми руками..
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:39
Победа на классе)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:09
Жаль, что южан подвинули немножко...
Dima salev
Dima salev
сегодня в 06:45
Я не пойму руководства локомотива, почему они ищут новый тренера?
Mangur
Mangur
сегодня в 04:54
Без комментариев
kastites
kastites
сегодня в 04:41
Договорняк
valt134
valt134
сегодня в 03:02
Люди Добрые, ну что же это творится? Локомотив на 2-м месте... О УЖАС!!! Спасите чемпионат России!!!
Палыч82
Палыч82 ответил DVOK68
сегодня в 02:10
Стопроцентно красная за приём из американского футбола.Судейский решил не обострять,и зря!
Хоть это и не выгодно команде, за которую болею, там действительно на красную тянуло. Плюс весь матч Баринов "быковал", да что там матч - всегда так играет, пора ему уже судьям профилактику устраивать пока еще молод. А Вилков уж больно либеральничал всю игру, справедливости ради, локомотивские игроки постоянно с ним спорили даже без устных внушений от него
RussianMango
RussianMango
сегодня в 00:31
И ни один наш клуб, не готов составить конкуренцию в ЛЧ и ЛЕ. И от этого радости мало.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 00:30
Семин выбрал стиль КББ...автобус который едет. Об этом паровозы молчат. Тоже было у Локо с Зенитом. Такая победа на классе, легко разбивается в Европе...что мы ни раз и видели.
амурец
амурец
сегодня в 00:25
Локо обыграл Ростов на классе, с победой
RussianMango
RussianMango
сегодня в 00:25, ред.
Ростов играл хорошо. Но счет на табло. Ростов не играет автобусом...отсюда и много забитых и пропущенных мячей. Да, проиграли по делу, но Карпин не меняет своё видение атакующего футбола, хоть и потери очковые имеются. Когда при Бердыеве играли автобусом, об этом все кричали и паровозы в том числе....сейчас перешли на атаку и снова не так. Тем более, это первый сезон играем в таком стиле и находимся в пятерке. Мне такой футбол больше по душе. Работы еще очень много, чтоб всё сбалансировать...но команда на правильном пути.
Куплет
Куплет
сегодня в 00:17
Крыховяк - топ. Лучьший легионер в РПЛ. Голы с левой с 35 метров это просто бомба.
beefs
beefs
вчера в 23:57
Странная победа..
vitalik dobroy
vitalik dobroy
вчера в 22:43
Задай вопрос Трезвому Повару. Он вроде в курсе этих событий.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил vitalik dobroy
вчера в 22:38
Хозяин менялся! Переходный период бесхозности!
Ясно , а кто сейчас рулит???
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил Leha-ha50
вчера в 22:32
А что в Ростове с полем??? Вроде южный город, поле хуже чем в более климатически суровых городах???
Хозяин менялся! Переходный период бесхозности!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:30
А что в Ростове с полем??? Вроде южный город, поле хуже чем в более климатически суровых городах???
25процентный клоун
25процентный клоун ответил sashasokol
вчера в 22:30
Дружище, я уважаю быков, но гинер им прохода не дает лет пять, все свою туфту толкает на лудогорцы
sashasokol
sashasokol ответил 25процентный клоун
вчера в 22:29
В целом, как ни странно, но с мнением ЭКСПЕРТА 😂 в данном комментарии я согласен. Только бы я ещё добавил Краснодар.
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил 25процентный клоун
вчера в 22:26
Нет других команд, есть Спартак, Локо, зенит, цска и пешки
Что-то Спартак оказался ниже "пешек". Странно, да?!
sashasokol
sashasokol ответил vitalik dobroy
вчера в 22:26, ред.
Аха-ха, к чему данный комментарий? Сегодня Семин тактический уничтожил Карпина. Что Ростов создал за матч? Один полумомент и все, а Локо помимо трех ещё мог два забить. Так что, нужно уметь проигрывать, а не фантазировать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил sashasokol
вчера в 22:24
Нет других команд, есть Спартак, Локо, зенит, цска и пешки
sashasokol
sashasokol ответил 25процентный клоун
вчера в 22:23
Ну если Спартак так поступает, то это не значит, что другие команды тоже покупают игры.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
вчера в 22:21
И я об этом Джек, там где деньги вРоссии там нет борьбы, просто сильные заберут
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