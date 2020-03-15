«Локомотив» одержал победу над «Ростовом»

«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче 22-го тура чемпионата России.
«Локомотив» (41) располагается на втором месте, «Ростов» (38) — четвертый.
Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена
«Ростов» — «Локомотив» 1:3 (0:3)
Голы: Попов 64 (пенальти) — Песьяков 34 (автогол), Жемалетдинов 38, Крыховяк 42
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Козлов, Антонсен Норманн, Попов, Байрамян (Долгов 87), Еременко, Зайнутдинов (Саплинов 86), Шомуродов
Главный тренер: Карпин Валерий.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Мариу (Магкеев 73), Миранчук, Жемалетдинов (Идову 81), Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Хаджикадунич 54, Антонсен Норманн 85
Судья: Вилков Михаил.
Ранее ЦСКА потерял очки в матче с «Уфой».