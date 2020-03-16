ГлавнаяНовости

«Антальяспор» обыграл «Сивасспор». Кудряшов отметился голевой передачей

вчера, 22:28
АнтальяспорЛоготип футбольный клуб Антальяспор1 : 0Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспорМатч завершен

В матче 26-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» обыграл «Сивасспор» с минмиальным счетом. Игрок хозяев Вейсел Сары забил решающий гол на 81-й минуте с передачи российского защитника Федора Кудряшова.

В турнирной таблице «Антальяпор» занимает 11-ю строчку (30 очков), «Сивасспор» на 4-м месте (49 очков).

Анталья, стадион Анталья Арена

«Антальяспор» — «Сивасспор» 1:0 (0:0)
Голы: Сары 81

«Антальяспор»: Боффин, Сангаре, Сары, Челустка, Кудряшов, Озмерт, Фреди Рибейру, Гюмюш (Синик 87), Подольски (Ндинга 90+5), Амилтон, Яхович
Главный тренер: Туна Тамер.

«Сивасспор»: Самасса, Феррейра Тейшейра, Аппиндангойе, Османпаша, Чифтчи, Арслан, Аксой (Клаудемир 54), Килинч (Йесилюрт 67), Яндаш, Озтекин (Коне 74), Ятабаре
Главный тренер: Калимбай Риза.

Предупреждения: Османпаша 60, Подольски 62, Килинч 65, Феррейра Тейшейра 70, Феррейра Тейшейра 85

Удаления: Феррейра Тейшейра 85

Судья: Янкая Озгюр.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Тамбов» разгромил «Крылья Советов»
Вчера, 21:24 Комментарии18
«Галатасарай» и «Бешикташ» не выявили сильнейшего
15 марта Комментарии3
«Локомотив» одержал победу над «Ростовом»
15 марта Комментарии141
«Текстильщик» отобрал очки у «Торпедо»
15 марта Комментарии7
ЦСКА потерял очки в матче с «Уфой»
15 марта Комментарии183
«Ротор» обыграл «Шинник» и единолично возглавил ФНЛ
15 марта Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:41
Фёдор- лучший!!! Удачи!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100