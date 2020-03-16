«Антальяспор» обыграл «Сивасспор». Кудряшов отметился голевой передачей

В матче 26-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» обыграл «Сивасспор» с минмиальным счетом. Игрок хозяев Вейсел Сары забил решающий гол на 81-й минуте с передачи российского защитника Федора Кудряшова.
В турнирной таблице «Антальяпор» занимает 11-ю строчку (30 очков), «Сивасспор» на 4-м месте (49 очков).
Анталья, стадион Анталья Арена
«Антальяспор» — «Сивасспор» 1:0 (0:0)
Голы: Сары 81
«Антальяспор»: Боффин, Сангаре, Сары, Челустка, Кудряшов, Озмерт, Фреди Рибейру, Гюмюш (Синик 87), Подольски (Ндинга 90+5), Амилтон, Яхович
Главный тренер: Туна Тамер.
«Сивасспор»: Самасса, Феррейра Тейшейра, Аппиндангойе, Османпаша, Чифтчи, Арслан, Аксой (Клаудемир 54), Килинч (Йесилюрт 67), Яндаш, Озтекин (Коне 74), Ятабаре
Главный тренер: Калимбай Риза.
Предупреждения: Османпаша 60, Подольски 62, Килинч 65, Феррейра Тейшейра 70, Феррейра Тейшейра 85
Удаления: Феррейра Тейшейра 85
Судья: Янкая Озгюр.