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БАТЭ неожиданно уступил «Энергетику-БГУ»

сегодня, 18:53
Энергетик-БГУЛоготип футбольный клуб Энергетик-БГУ (Минск)3 : 1Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭМатч завершен

БАТЭ в гостевом матче 1-го тура чемпионата Беларуси проиграл «Энергетику-БГУ».

Минск, стадион РЦОП по футболу БГУ

«Энергетик-БГУ» — БАТЭ 3:1 (2:0)
Голы: Яшихбаев 27, Яшихбаев 34, Бакич 88 - Скавыш 64

«Энергетик-БГУ»: Лесько, Носко, Атеменг (Бакич 73), Шкурдюк, Сокол, Яшихбаев (Умаров 84), Мавату, Свирепа, Мусаханян (Совпель 73), Тве, Гирс.

БАТЭ: Чичкан, Настич, Березкин (Копитович 70), Драгун (Виллюмссон 77), Скавыш, Бессмертный (Милич 70), Филипенко, Стасевич, Волков, Бага, Нехайчик.

Предупреждения: Атеменг 19, Драгун 33, Мусаханян 36, Волков 85, Бакич 91

Напомним, что БАТЭ является действующим серебряным призером чемпионата. А чемпионство в прошлом сезоне впервые взяло брестское «Динамо».

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:31
Нежданчик!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 19:19
Подняли кэш на тотализаторе.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 19:19
Лучшая лига мира, аутсайдер может всегда дать бой лидеру
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 19:09
Поздравляю с победой Энергетик
За адекватность
За адекватность
сегодня в 19:02
Голы забили: Яшихбаев-2,Бакич-1, "БАТЭ" ответило голом Скавыша. Счет 2-1.
VIPded
VIPded
сегодня в 19:01
Зато эмблемку поменял БАТЭ... )))
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 18:58
Нормальный картофельный дог ))
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:54
буки гребут и на безрыбье)
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