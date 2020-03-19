БАТЭ неожиданно уступил «Энергетику-БГУ»

БАТЭ в гостевом матче 1-го тура чемпионата Беларуси проиграл «Энергетику-БГУ».
Минск, стадион РЦОП по футболу БГУ
«Энергетик-БГУ» — БАТЭ 3:1 (2:0)
Голы: Яшихбаев 27, Яшихбаев 34, Бакич 88 - Скавыш 64
«Энергетик-БГУ»: Лесько, Носко, Атеменг (Бакич 73), Шкурдюк, Сокол, Яшихбаев (Умаров 84), Мавату, Свирепа, Мусаханян (Совпель 73), Тве, Гирс.
БАТЭ: Чичкан, Настич, Березкин (Копитович 70), Драгун (Виллюмссон 77), Скавыш, Бессмертный (Милич 70), Филипенко, Стасевич, Волков, Бага, Нехайчик.
Предупреждения: Атеменг 19, Драгун 33, Мусаханян 36, Волков 85, Бакич 91
Напомним, что БАТЭ является действующим серебряным призером чемпионата. А чемпионство в прошлом сезоне впервые взяло брестское «Динамо».