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«Тамбов» разгромил «Крылья Советов»

вчера, 21:24
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Тамбов» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 22-го тура чемпионата России.

«Тамбов» (25) располагается на 11-м месте, «Крылья Советов» (22) — предпоследние.

Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород

«Тамбов» — «Крылья Советов» 3:0 (1:0)
Голы: Мелкадзе 33, Обухов 54, Килин 80

«Тамбов»: Шелия, Шляков, Ойеволе (Юрганов 46), Грицаенко, Филин, Килин, Чуперка, Тетрашвили, Костюков (Федчук 45+2), Мелкадзе, Обухов (Мамтов 78)
Главный тренер: Первушин Сергей.

«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Антон, Тимофеев (Хади 86), Попович, Кабутов, Глушенков (Комбаров 63), Радонич (Голенков 56)
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Кабутов 26, Чернов 45+1, Радонич 47, Мелкадзе 61, Килин 62, Анюков 65

Судья: Карасев Сергей.

Напомним, что вчера «Локомотив» одержал победу над «Ростовом».

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 00:09
Мда хуже КС только Рубин, пора отправиться на чистку в ФНЛ, так безвольно играть нельзя. Ни атаки ни обороны
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 00:08
Мда хуже КС только Рубин, пора отправиться на чистку в ФНЛ, так безвольно играть нельзя. Ни атаки ни обороны
Mi6
Mi6
вчера в 23:29
Гинер, отправь Ганчаренку в Тамбов на стажировку))
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
вчера в 22:57
не дали Слуцкеру порадоватся победой)))
опять задвинули Рубин в зону вылета
zsb1961
zsb1961
вчера в 22:23
Тамбов с крупной победой!!!
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:15
Мальчик сьездил в Тамбов...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:12
Атаковали одни, а забивали другие - это нормально!!!
beefs
beefs
вчера в 21:56
а все говорили...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 21:53
Потенциальный матч за сохранение прописки. Чемпионат могут в любой момент заомрозить и оставить те же места.
particular
particular ответил Ravshan878
вчера в 21:53
Чернов так много сделал, что бы волчары победили. И сохранили на вышке. Поздравляю Тамбов с победой.
Одна успешная игра и волки уже подпирают середину таблицы...
Ну, как тут заочно делить места и определять, - кому в чемпионы и призёры, кому в ЕК, а кому в ФНЛ...
shlomo
shlomo
вчера в 21:52
Да..... совсем нежданчик
Сп62
Сп62
вчера в 21:51
Самару жалко, болельщиков.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 21:48
Чернов так много сделал, что бы волчары победили. И сохранили на вышке. Поздравляю Тамбов с победой.
makkie
makkie
вчера в 21:45
Бывшие спартаковцы тянут Тамбов!)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:39
Никитка Чернов как был косячником, так и остался. Суетится как прежде. Если так дальше пойдет , то и в КС не задержится.
спартак 1987
спартак 1987
вчера в 21:34, ред.
Чернов в крыльях сделал хорошую передачу на Обухова, ну настоящий конь😂 без Зиньковского и Соболева в нападении Самара просто никакущая и по делу занимает 15е место в рпл, по составу крылья советов самый слабый коллектив в премьер - лиге. у тамбова понравились Спартачи, Мелкадзе и Обухов, раздавал голевые вратарь Шелия
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:30
Крылья - жуткое днище! Тамбов с заслуженной победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:30
Как же красиво и просто!!!
Более чем заслуженная победа Тамбова!!!
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