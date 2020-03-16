«Тамбов» разгромил «Крылья Советов»

«Тамбов» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 22-го тура чемпионата России.
«Тамбов» (25) располагается на 11-м месте, «Крылья Советов» (22) — предпоследние.
Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород
«Тамбов» — «Крылья Советов» 3:0 (1:0)
Голы: Мелкадзе 33, Обухов 54, Килин 80
«Тамбов»: Шелия, Шляков, Ойеволе (Юрганов 46), Грицаенко, Филин, Килин, Чуперка, Тетрашвили, Костюков (Федчук 45+2), Мелкадзе, Обухов (Мамтов 78)
Главный тренер: Первушин Сергей.
«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Антон, Тимофеев (Хади 86), Попович, Кабутов, Глушенков (Комбаров 63), Радонич (Голенков 56)
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Кабутов 26, Чернов 45+1, Радонич 47, Мелкадзе 61, Килин 62, Анюков 65
Судья: Карасев Сергей.
Напомним, что вчера «Локомотив» одержал победу над «Ростовом».
опять задвинули Рубин в зону вылета
опять задвинули Рубин в зону вылета
Ну, как тут заочно делить места и определять, - кому в чемпионы и призёры, кому в ЕК, а кому в ФНЛ...
Ну, как тут заочно делить места и определять, - кому в чемпионы и призёры, кому в ЕК, а кому в ФНЛ...
Более чем заслуженная победа Тамбова!!!
Более чем заслуженная победа Тамбова!!!