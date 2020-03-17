«Гёзтепе» обыграл «Ризеспор» в чемпионате Турции

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вчера, 21:53

В перенесенном матче 21-го тура турецкой Супер-Лиги «Гёзтепе» на своем поле переиграл «Ризеспор».

В турнирной таблице «Гёзтепе» на восьмой строчке (37 очков), «Ризеспор» на 15-й позиции (25 очков).

«Гёзтепе» — «Ризеспор» 2:0 (0:0)

Голы: Эмир 56, Наполеони 61

«Гёзтепе»: Бету, Палули, Борхес, Тити, Эмир, Айдогду, Каштру, Албунар (Каян 90+2), Кадах, Наполеони (Моссоро 77), Джером (Вильчек 84)

Главный тренер: Парлатан Эрсан.

«Ризеспор»: Аккан, Овачикли, Тальби, Альбайрак, Мелняк, Гючтекин (Медейро Сассе 71), Ветрих, Болдрин, Гармаш (Чаглаян 46), Самудио, Шкода (Борячук 75)

Главный тренер: Караман Юнал.

Предупреждения: Болдрин 23, Наполеони 66, Шкода 66

Судья: Огретменоглу Мустафа.

Недавно полузащитник «Трабзонспора» Джон Оби Микел отказался принимать участие в матче 26-го тура чемпионата Турции с «Башакшехиром» (15 марта) из-за угрозы коронавируса.