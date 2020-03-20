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«Далянь Ифан» Бенитеса вернулся в Китай из Испании

сегодня, 02:01

Главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес вместе с командой в четверг вернулся в Китай из Испании, где футболисты проходили предсезонную подготовку.

«Далянь Ифан» находился в Испании с января, когда в Китае была зарегистрирована вспышка коронавируса. Перемещение главного очага пандемии в Европу вынудило клуб вернуться в Китай. Ближайшие две недели Бенитес и его подопечные проведут на карантине.

Вчера о текущей обстановке в Испании рассказал вратарь молодёжной команды «Леганеса» Варужан Оганнисян.

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Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 02:32
скакают как сайгаки тудым-сюдым)))
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