«Далянь Ифан» Бенитеса вернулся в Китай из Испании

Главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес вместе с командой в четверг вернулся в Китай из Испании, где футболисты проходили предсезонную подготовку.
«Далянь Ифан» находился в Испании с января, когда в Китае была зарегистрирована вспышка коронавируса. Перемещение главного очага пандемии в Европу вынудило клуб вернуться в Китай. Ближайшие две недели Бенитес и его подопечные проведут на карантине.
Вчера о текущей обстановке в Испании рассказал вратарь молодёжной команды «Леганеса» Варужан Оганнисян.