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Малком: «Если иду за продуктами, то надеваю маску и перчатки»

вчера, 22:23

Форвард «Зенита» Малком отреагировал на эпидемию коронавируса.

Нынешнюю ситуацию я бы не назвал паникой. Но все мы должны заботиться о себе и друг о друге, потому что это важно, в первую очередь, не для нас, молодых, а для людей в возрасте. Для них этот вирус представляет наибольшую опасность, мы должны с уважением относиться к этому. И должны оставаться дома!

Повторюсь, для пожилых людей эта болезнь опаснее всего, так что каждый должен внести свой вклад в борьбу с ней и не подвергать лишнему риску остальных.

Какие меры предосторожности я принимаеюв связи с пандемией? Тщательно мою руки, если иду за продуктами, то надеваю маску и перчатки, чтобы защитить себя. А еще лучше — остаюсь дома. Пусть все это скорее закончится, все будут здоровы, футбол вернется и вновь будет радовать нас!

Коронавирус и футбол

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SHMEL
SHMEL
сегодня в 00:21
Я в маске рыжей обезьяны за гречкой к вам попасть мечтал, когда б не камень окаянный, что мне на голову упал...(если что это у Короля и Шута) И перчатки Фредди Крюгера...
valt134
valt134
вчера в 23:23
Сыкливый Парнишка, однако...
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:21
А ты противогаз надень - всё равно будешь узнаваем...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Шишанутый
вчера в 23:14
Продукты на дом может позволить себе практически любой взрослый, работающий житель крупного мегаполиса.
У Малкома могут только трудности возникнуть с доставкой из-за языка. Все сервисы в основном на русском.
Footbolista
Footbolista ответил старина
вчера в 23:05
Картина малком...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:03
Малком: "Если иду за продуктами, то надеваю маску и перчатки. Так легче продукты без оплаты выносить"
drug01
drug01
вчера в 23:02
А как будешь играть на поле????
VV V
VV V
вчера в 22:52
А вот Булыкин, по старинке, надевает варежки......если кто помнит.
старина
старина
вчера в 22:46
зашибись картина.Малком в маске и перчатках в условном Магните или Пятерочке в очереди за гречкой
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:33
Да ладно в магазин он ходит? Сказки нам не расказывай. По любому на дом все приносят. Сидит там такой в джакузи с сигарой и шампанское попивает.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:31
Надо же так презирать наших рабов
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