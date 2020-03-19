Малком: «Если иду за продуктами, то надеваю маску и перчатки»

Форвард «Зенита» Малком отреагировал на эпидемию коронавируса.

Нынешнюю ситуацию я бы не назвал паникой. Но все мы должны заботиться о себе и друг о друге, потому что это важно, в первую очередь, не для нас, молодых, а для людей в возрасте. Для них этот вирус представляет наибольшую опасность, мы должны с уважением относиться к этому. И должны оставаться дома!

Повторюсь, для пожилых людей эта болезнь опаснее всего, так что каждый должен внести свой вклад в борьбу с ней и не подвергать лишнему риску остальных.

Какие меры предосторожности я принимаеюв связи с пандемией? Тщательно мою руки, если иду за продуктами, то надеваю маску и перчатки, чтобы защитить себя. А еще лучше — остаюсь дома. Пусть все это скорее закончится, все будут здоровы, футбол вернется и вновь будет радовать нас!