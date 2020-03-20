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Никифоров: «Если надену кроссовки и пробегусь по улицам, меня оштрафуют»

сегодня, 19:59

Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров рассказал о жизни в Хихоне во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

На улицу выходить нельзя. Если нужно куда-то выйти, должен быть в машине один. А выезжать можно только в магазин, аптеку, на заправку. И всё это только в своем районе. Если выезжаешь куда-то далеко, могут и оштрафовать. А штрафы очень большие. Каждый день штрафуют. Есть штрафы в десятки тысяч евро, но для этого, видимо, надо что-то очень серьезно нарушить. Вот я выезжал в магазин за продуктами, видел, что полиция патрулирует.

Слышал, что в городе устанавливают палаточные госпитали. Столько информации вокруг… Думаю, что начинают перебарщивать с этим. А с другой стороны, может, и нет. Нужно соблюдать, что говорят испанцы. А если не соблюдаешь — штраф, притом очень серьезный, который бьет по карману. Если я сейчас надену кроссовки и пробегусь по улицам, меня поймает и оштрафует полиция — сто процентов.

Отметим, ранее стало известно, что форвард «Сельты» и сборной России Федор Смолов не намерен возвращаться на родину из-за коронавируса.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 20:12
Круто...
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 20:06
Босым бегай.
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