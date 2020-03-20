Никифоров: «Если надену кроссовки и пробегусь по улицам, меня оштрафуют»

Бывший защитник сборной России рассказал о жизни в Хихоне во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

На улицу выходить нельзя. Если нужно куда-то выйти, должен быть в машине один. А выезжать можно только в магазин, аптеку, на заправку. И всё это только в своем районе. Если выезжаешь куда-то далеко, могут и оштрафовать. А штрафы очень большие. Каждый день штрафуют. Есть штрафы в десятки тысяч евро, но для этого, видимо, надо что-то очень серьезно нарушить. Вот я выезжал в магазин за продуктами, видел, что полиция патрулирует.

Слышал, что в городе устанавливают палаточные госпитали. Столько информации вокруг… Думаю, что начинают перебарщивать с этим. А с другой стороны, может, и нет. Нужно соблюдать, что говорят испанцы. А если не соблюдаешь — штраф, притом очень серьезный, который бьет по карману. Если я сейчас надену кроссовки и пробегусь по улицам, меня поймает и оштрафует полиция — сто процентов.