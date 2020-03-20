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Куадрадо: «Мы спокойны, потому что Ругани и Матюиди чувствуют себя лучше»

сегодня, 17:25

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо в разговоре с ESPN высказался о ситуации с коронавирусом в Италии. В частности, он заявил, что игроки клуба спокойны, поскольку их партнеры по команде Даниэле Ругани и Блез Матюиди, заразившиеся вирусом, чувствуют себя значительно лучше.

Мы спокойны, потому что наши партнеры по команде Ругани и Матюиди чувствуют себя намного лучше и мы следуем указаниям властей. Я не хочу, чтобы люди несерьезно относились к этой ситуации. Здесь, в Италии, обстановка довольно сложная.  

Коронавирус и футбол

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