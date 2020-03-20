Куадрадо: «Мы спокойны, потому что Ругани и Матюиди чувствуют себя лучше»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо в разговоре с ESPN высказался о ситуации с коронавирусом в Италии. В частности, он заявил, что игроки клуба спокойны, поскольку их партнеры по команде Даниэле Ругани и Блез Матюиди, заразившиеся вирусом, чувствуют себя значительно лучше.
Мы спокойны, потому что наши партнеры по команде Ругани и Матюиди чувствуют себя намного лучше и мы следуем указаниям властей. Я не хочу, чтобы люди несерьезно относились к этой ситуации. Здесь, в Италии, обстановка довольно сложная.