Куман: «Надеюсь, однажды буду тренировать „Барселону“»

Главный тренер сборной Нидерландов поделился мнением о возможном приглашении в «Барселону»:

Мне позвонили несколько месяцев назад после увольнения Вальверде, но я отказался из-за своей приверженности национальной команде. Через два года у меня будет возможность уйти. Точнее у меня есть два отрезка в контракте по два года. Таким образом, после Евро посмотрим, что будет. Я не могу покинуть сборную за несколько месяцев до турнира.

Однако я не думаю, что зимой было плохое время для начала работы с «Барселоной». У меня есть свои планы в сборной Нидерландов. «Барселона» всегда может выиграть крупные турниры, у них играют сильные футболисты. Если бы я был безработным, то, конечно, согласился бы возглавить «Барселону», несмотря на их положение в турнирной таблице. Я провел там свои лучшие годы в игровой карьере. Очень люблю этот город. Надеюсь, что однажды буду тренировать «Барселону».