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Куман: «Надеюсь, однажды буду тренировать „Барселону“»

сегодня, 16:49

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о возможном приглашении в «Барселону»:

Мне позвонили несколько месяцев назад после увольнения Вальверде, но я отказался из-за своей приверженности национальной команде. Через два года у меня будет возможность уйти. Точнее у меня есть два отрезка в контракте по два года. Таким образом, после Евро посмотрим, что будет. Я не могу покинуть сборную за несколько месяцев до турнира.

Однако я не думаю, что зимой было плохое время для начала работы с «Барселоной». У меня есть свои планы в сборной Нидерландов. «Барселона» всегда может выиграть крупные турниры, у них играют сильные футболисты. Если бы я был безработным, то, конечно, согласился бы возглавить «Барселону», несмотря на их положение в турнирной таблице. Я провел там свои лучшие годы в игровой карьере. Очень люблю этот город. Надеюсь, что однажды буду тренировать «Барселону».

Ранее Куман заявил, что после чемпионата Европы может возглавить «сине-гранатовых». 

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Все комментарии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 17:32
Легко
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:18
Вполне возможно.
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