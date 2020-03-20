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Куман: «Позиция де Йонга в „Барселоне“ — не лучшая для него»

сегодня, 19:48

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман в разговоре с Marca заявил, что его подопечный Френки де Йонг, на клубном уровне выступающий за «Барселону», играет в составе «сине-гранатовых» не на оптимальной для себя позиции.

Позиция, на которой он играет сейчас, отличается от той, на которой он действует в сборной и выступал в «Аяксе». Он учится играть ближе к атаке, это не так уж плохо, но это не лучшая позиция для него. Я думаю, он выступает лучше, когда играет глубже.   

Отметим, что ранее о де Йонге высказался экс-наставник «Барселоны» Луи ван Гал.

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рус фан
рус фан
сегодня в 20:10
А тренер Франции говорит что каталонские неправильно использует Гризмана.
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