Куман: «Позиция де Йонга в „Барселоне“ — не лучшая для него»

Главный тренер сборной Нидерландов в разговоре с Marca заявил, что его подопечный , на клубном уровне выступающий за «Барселону», играет в составе «сине-гранатовых» не на оптимальной для себя позиции.

Позиция, на которой он играет сейчас, отличается от той, на которой он действует в сборной и выступал в «Аяксе». Он учится играть ближе к атаке, это не так уж плохо, но это не лучшая позиция для него. Я думаю, он выступает лучше, когда играет глубже.