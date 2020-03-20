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«Барселона» может включить Коутиньо в сделку по Мартинесу

20 марта 2020, 22:21

«Барселона» может включить полузащитника Филиппе Коутиньо в сделку по приобретению форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Не исключено, что «Барса» отдаст Коутиньо миланцам в аренду. Возможно, будет подписано арендное соглашение на два сезона, сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.   

Напомним, что прошлым летом Коутиньо присоединился к «Баварии». Он выступает за мюнхенцев на правах аренды.

Ранее сообщалось, что в переходе Коутиньо заинтересован «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
матос
матос
вчера в 12:22
Коутиньо под извращения Конте - просто адище. Сейчас он даже в бесплатную аренду нахер не нужен.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил Ros S
21 марта в 10:00
А если упаковку гречки?
Столько даже Месси не стоит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 марта в 07:47
В сделку вместо денег или в качестве довеска...
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
21 марта в 07:46
играл бы себе в ливере и был бы сейчас в шоколаде
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Van Vanovich
21 марта в 07:30
она уже за 18 купила)
Van Vanovich
Van Vanovich ответил RamonCSKA
21 марта в 06:20
А что Барса хотела приобрести Бергвейна?
RamonCSKA
RamonCSKA
21 марта в 00:08
а как же бергвейн или как там его
BIANCONERI27
BIANCONERI27
20 марта в 23:30
Коут начал свой путь именно в интере,может прокатит.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 марта в 23:16
А Месси не хотят куда-нибудь включить?
Bom Bom
Bom Bom
20 марта в 23:12
Сможет ли Конте его адаптировать под свой футбол? Пока вон даже умница Эриксен себя чувствует неуютно в схемах Антонио.
Ros S
Ros S ответил Duda Gigolaev Osetin
20 марта в 23:09
А если упаковку гречки?
Остапчук 67
Остапчук 67
20 марта в 22:59
В "Барселоне" есть Месси - это ограничивает клуб в развитии.
Любой потенциальный новичок должен реально оценивать себя в таких условиях.
drug01
drug01
20 марта в 22:53
Одним словом перемены будут!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 марта в 22:29
Ерунда это всё, не прокатит. Вот если включат в сделку рулон туалетной бумаги, то сделка точно состоится!)
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