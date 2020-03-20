«Барселона» может включить Коутиньо в сделку по Мартинесу

«Барселона» может включить полузащитника Филиппе Коутиньо в сделку по приобретению форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Не исключено, что «Барса» отдаст Коутиньо миланцам в аренду. Возможно, будет подписано арендное соглашение на два сезона, сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.
Напомним, что прошлым летом Коутиньо присоединился к «Баварии». Он выступает за мюнхенцев на правах аренды.
Ранее сообщалось, что в переходе Коутиньо заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Любой потенциальный новичок должен реально оценивать себя в таких условиях.
Любой потенциальный новичок должен реально оценивать себя в таких условиях.