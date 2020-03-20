«Барселона» может включить Коутиньо в сделку по Мартинесу

1584732067

20 марта 2020, 22:21

«Барселона» может включить полузащитника в сделку по приобретению форварда «Интера» . Не исключено, что «Барса» отдаст Коутиньо миланцам в аренду. Возможно, будет подписано арендное соглашение на два сезона, сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.

Напомним, что прошлым летом Коутиньо присоединился к «Баварии». Он выступает за мюнхенцев на правах аренды.

Ранее сообщалось, что в переходе Коутиньо заинтересован «Манчестер Юнайтед».