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Малком: «Уровень чемпионатов России и Франции практически одинаков»

21 марта 2020, 02:20

Полузащитник «Зенита» Малком, ранее выступавший за «Бордо», сравнил чемпионаты России и Франции.

— Какое представление у вас было о России, когда вы подписывали контракт? Вы знали этот чемпионат?

— Я знал немного, но российский чемпионат стал намного лучше. Там играл Халк и другие футболисты, которые рассказывали мне о том, что они стали лучше с технической стороны, с точки зрения игровой философии, в защите и атаке. Сейчас сюда приезжает всё больше и больше качественных игроков, и поэтому чемпионат становится лучше. На мой взгляд, это хороший чемпионат

— Каков уровень Лиги 1 в сравнении с чемпионатом России?

— Думаю, что он практически такой же. В Лиге 1 тоже есть клубы, которые не набирают много очков и не выигрывают много матчей. В России есть 4-5 клубов, которые могут выиграть титул. В Лиге 1 все знают, что фаворит – ПСЖ. В РПЛ борьба за чемпионство немного сложнее, чем в Лиге 1. Здесь больше конкуренции.

Малком также признался, что его первые 5 месяцев в России были худшими в жизни.

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Сухины дети
Сухины дети
21 марта в 19:18
комплимент
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
21 марта в 11:12
Очередной лунатик плохо понимающий суть происходящего вокруг него.
galem72
galem72
21 марта в 10:33
Ну, конечно! А также "практически одинаков" чемпионат Беларуси с Италией.
Leningrad 84
Leningrad 84
21 марта в 07:40
Неожиданная оценка.
beefs
beefs
21 марта в 06:57
Кинул леща...
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