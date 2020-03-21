Малком: «Уровень чемпионатов России и Франции практически одинаков»

Полузащитник «Зенита» Малком, ранее выступавший за «Бордо», сравнил чемпионаты России и Франции.

— Какое представление у вас было о России, когда вы подписывали контракт? Вы знали этот чемпионат?

— Я знал немного, но российский чемпионат стал намного лучше. Там играл Халк и другие футболисты, которые рассказывали мне о том, что они стали лучше с технической стороны, с точки зрения игровой философии, в защите и атаке. Сейчас сюда приезжает всё больше и больше качественных игроков, и поэтому чемпионат становится лучше. На мой взгляд, это хороший чемпионат

— Каков уровень Лиги 1 в сравнении с чемпионатом России?