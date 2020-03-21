Малком: «Уровень чемпионатов России и Франции практически одинаков»

Полузащитник «Зенита» Малком, ранее выступавший за «Бордо», сравнил чемпионаты России и Франции.
— Какое представление у вас было о России, когда вы подписывали контракт? Вы знали этот чемпионат?
— Я знал немного, но российский чемпионат стал намного лучше. Там играл Халк и другие футболисты, которые рассказывали мне о том, что они стали лучше с технической стороны, с точки зрения игровой философии, в защите и атаке. Сейчас сюда приезжает всё больше и больше качественных игроков, и поэтому чемпионат становится лучше. На мой взгляд, это хороший чемпионат
— Каков уровень Лиги 1 в сравнении с чемпионатом России?
— Думаю, что он практически такой же. В Лиге 1 тоже есть клубы, которые не набирают много очков и не выигрывают много матчей. В России есть 4-5 клубов, которые могут выиграть титул. В Лиге 1 все знают, что фаворит – ПСЖ. В РПЛ борьба за чемпионство немного сложнее, чем в Лиге 1. Здесь больше конкуренции.
Малком также признался, что его первые 5 месяцев в России были худшими в жизни.