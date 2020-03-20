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Шунин: «Уехал за город, самоизолировался у себя на даче»

сегодня, 17:40

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, чем занимается во время перерыва в РПЛ, сделанного из-за угрозы распространения коронавируса.

Уехал за город, самоизолировался у себя на даче. Дом находится в зоне отдыха, где кроме нас никого нет. Зато есть тренажерный зал, в котором я поддерживаю форму. Тренируюсь раз в день. Хорошо, что здесь есть все необходимое. Стараюсь пока лишний раз на улицу не выходить, но, думаю, скоро можно будет бегать по лесу.

Так как последние две недели мы провели в Сочи и готовились к матчам, тренировались в обычном графике, ожидая решения лиги. Карантин ввели совсем недавно, поэтому сейчас я рад провести время дома, с семьей, по которой соскучился. Закупились продуктами, сидим дома, на днях посмотрели фильм «Вчера». Такой легкий, один раз глянуть можно. Теперь вот жена готовит борщ, а я занимаюсь своими делами.

В магазинах с отсутствием продуктов не сталкивался. Думаю, паники больше, чем реальной проблемы. Разве что антисептиков и влажных салфеток нет, их люди раскупили в первую очередь.

Отметим, что ранее о карантине, введенном из-за коронавируса, высказался полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович.

Коронавирус и футбол

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