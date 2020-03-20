Луценко: «Сидим дома, смотрим новости. Иногда выходим в парк погулять»

Форвард тульского «Арсенала» рассказал, чем занимается во время перерыва в РПЛ .

В карантине особо ничем не занимаюсь. Просто сидим дома с женой и детьми, смотрим новости. Ждем, когда будет что-то хорошее и всё пойдет в сторону возобновления чемпионата. А так иногда выходим в парк погулять. Дома всё время сидеть невозможно. Врачи на общем собрании сказали только не посещать людные места, а рекомендации не посещать улицу вообще не было. Да и вообще, там, где мы гуляем, людей нет. Спокойно ходим себе по лесу. Рыбалка? В ней сейчас смысла нет. Весна на дворе, вода холодная.