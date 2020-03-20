Луценко: «Сидим дома, смотрим новости. Иногда выходим в парк погулять»

Форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко рассказал, чем занимается во время перерыва в РПЛ.
В карантине особо ничем не занимаюсь. Просто сидим дома с женой и детьми, смотрим новости. Ждем, когда будет что-то хорошее и всё пойдет в сторону возобновления чемпионата. А так иногда выходим в парк погулять. Дома всё время сидеть невозможно. Врачи на общем собрании сказали только не посещать людные места, а рекомендации не посещать улицу вообще не было. Да и вообще, там, где мы гуляем, людей нет. Спокойно ходим себе по лесу. Рыбалка? В ней сейчас смысла нет. Весна на дворе, вода холодная.
Обидно ли мне, что в такой момент остановили РПЛ? Обидно не за себя, а в общем. Мы готовились в течение двух месяцев, сидели на сборах, тренировались и в итоге сыграли три игры. Сейчас, если еще пять дней ничего не делать, можно потерять форму. Понятно, что можно бегать, прыгать, отжиматься и всё тому подобное, но без игровых упражнений вернуть форму будет сложно. Непонятно, сколько это продлится.
Также Луценко прокомментировал заявление защитника «Локомотива» Бенедикта Хеведеса о том, что в России значительно больше зараженных коронавирусом, чем сообщается.
Слова Хеведеса? Он гость в нашей стране, а у них вечно ощущение, что россияне от них что-то скрывают. Нормальная реакция.
Напомним, что ранее чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.