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Филипп: «В Москве после игр я обычно добираюсь домой на метро»

сегодня, 18:42

Полузащитник «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал, что после игр он добирается домой на метро.

Трансфер в «Динамо» за 20 миллионов евро был для меня уже вторым с такой ценой. В 2017 году дортмундская «Боруссия» заплатила столько же «Фрайбургу». Такие цифры — просто шок! Это очень большие деньги. Но футбол сейчас — бизнес. 

Мне приятно, что «Динамо» осуществило покупку, потому что последний мой сезон в «Боруссии» был очень тяжелым. В Москве после игр я обычно добираюсь домой на метро. Это занимает всего пару минут. Когда покидаю стадион, то вокруг уже не так много людей, поэтому если меня узнают, готов сфотографироваться с болельщиками или просто поговорить. Я всегда открыт и считаю себя самым обычным парнем.

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:04
в милицейской форме поди)
drug01
drug01
сегодня в 18:49
Молодец так продолжай
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