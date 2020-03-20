ГлавнаяНовости

Ари: «В России девушки сами падают тебе в объятия, особенно в Москве» 

сегодня, 20:19

Нападающий «Краснодара» Ари высказался о российских женщинах.

В России девушки делают все для тебя? Тут имеет значение, что у тебя есть. В ночном клубе ты хорошо одет, рядом стоит шампанское и девушки сами падают тебе в объятия. Даже не обязательно говорить на одном языке. Особенно в Москве.

Вместе с тем в России полно хороших женщин с большим сердцем. Вероятно, они не одобряют поведения других девушек. Просто на дискотеке или шопинге не встретишь того, на ком хочется жениться. В Краснодаре стало получше, поспокойнее, город меньше. Плюс в Москве встретил девушку, на которой женился и уехал с ней в Краснодар.

Ранее Ари рассказал о том, с чего начался его путь в сборную России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Филипп: «В Москве после игр я обычно добираюсь домой на метро»
Сегодня, 18:42 Комментарии2
Мелешин: «У „Спартака“ состав точно не хуже, чем у первой пятерки РПЛ»
Сегодня, 17:37 Комментарии9
Вартапетов: «Сейчас игрокам необходимо тренироваться минимум час в день»
Сегодня, 16:30 Комментарии0
Айдамиров: «„Ахмат“ заморозит курс валюты по контрактам футболистов»
Сегодня, 14:33 Комментарии3
Коновалова: «„Тамбов“ положительно относится к введению налоговых каникул»
Сегодня, 14:25 Комментарии1
Г. Иванов: «У „Урала“ все контракты в рублях»
Сегодня, 14:18 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:20
Походу, Ари допи..тся. Пнут под оппу мешалкой...
beefs
beefs
сегодня в 21:16
Ну удивил...
kingoffam
kingoffam ответил post-navigator
сегодня в 21:12
Ну, москва, она как девушка нетяжёлого поведения - так и норовит отдаться любому. Как там было у классика... "французу отдана"... ну и прочим кавказзозулусам несть числа... отсюда и эпидемии...
Как-бы Питер в этом плане не сильно отстал..
kingoffam
kingoffam
сегодня в 21:11
Это не девушки,а шкуры.Но для тебя разница не существенная.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 21:09
Неблагодарная тварь!
Hamman
Hamman
сегодня в 20:59
В Бразилии наверное все монашки. Особенно во время карнавала...
post-navigator
post-navigator
сегодня в 20:50, ред.
Ну, москва, она как девушка нетяжёлого поведения - так и норовит отдаться любому. Как там было у классика... "французу отдана"... ну и прочим кавказзозулусам несть числа... отсюда и эпидемии...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:40
Ну, 71 везде хватает.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 20:33
Пустоголовый бразилец.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:33
животное!!!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:28
Размер и статус города прямо пропорционален кол-ву ТП
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:25
Таких охотниц на обеспеченных мужчин в каждом клубе, в любой стране полно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100