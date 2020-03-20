Ари: «В России девушки сами падают тебе в объятия, особенно в Москве» 

Нападающий «Краснодара» Ари высказался о российских женщинах.

В России девушки делают все для тебя? Тут имеет значение, что у тебя есть. В ночном клубе ты хорошо одет, рядом стоит шампанское и девушки сами падают тебе в объятия. Даже не обязательно говорить на одном языке. Особенно в Москве.

Вместе с тем в России полно хороших женщин с большим сердцем. Вероятно, они не одобряют поведения других девушек. Просто на дискотеке или шопинге не встретишь того, на ком хочется жениться. В Краснодаре стало получше, поспокойнее, город меньше. Плюс в Москве встретил девушку, на которой женился и уехал с ней в Краснодар.