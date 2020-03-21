Иванов: «„Химки“ пока не планируют проходить тест на коронавирус»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил, что клуб в данный момент не планирует проходить тест на коронавирус.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса сезоны в ФНЛ , РПЛ и ПФЛ были приостановлены до 10 апреля.

Проходить тест на коронавирус всей командой пока не планируем. Что касается тренировочного процесса, то пока ребятам дали несколько выходных. Но они все на телефоне, в любой момент можем возобновить тренировки. Также футболистам дали рекомендации не выходить из дома, не появляться в людных местах, беречь себя и свои близких. Игроки все понимают, относятся к ситуации с пониманием.