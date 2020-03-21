Чалов: «Я удивился, когда мной заинтересовался „Кристал Пэлас“»

Форвард ЦСКА Федор Чалов в эфире YouTube-канала Нобеля Арустамяна прокомментировал слухи о возможном переходе в «Кристал Пэлас».
Почему подписал контракт с английским агентом? У меня не было агента и никогда не нуждался особо в нем. Есть мечта поиграть в Европе, в таком случае должен быть европейский агент.
Какой была моя реакция на интерес «Кристал Пэлас»? Честно, я удивился, потому что реально было такое предложение. Агент сказал, что есть такое предложение, я ответил, что хочу поехать в Англию, любой футболист хочет поиграть в АПЛ, потом они начали общаться с ЦСКА напрямую.