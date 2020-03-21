ГлавнаяНовости

Чалов: «Я удивился, когда мной заинтересовался „Кристал Пэлас“»

21 марта 2020, 13:08

Форвард ЦСКА Федор Чалов в эфире YouTube-канала Нобеля Арустамяна прокомментировал слухи о возможном переходе в «Кристал Пэлас».

Почему подписал контракт с английским агентом? У меня не было агента и никогда не нуждался особо в нем. Есть мечта поиграть в Европе, в таком случае должен быть европейский агент.

Какой была моя реакция на интерес «Кристал Пэлас»? Честно, я удивился, потому что реально было такое предложение. Агент сказал, что есть такое предложение, я ответил, что хочу поехать в Англию, любой футболист хочет поиграть в АПЛ, потом они начали общаться с ЦСКА напрямую.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Орлов — Малкому: «Не попадёшь в сборную Бразилии и станешь русским?»
Вчера, 22:54 Комментарии8
Рыбус: «Мы решили, что три дня занимаемся и один день отдыхаем»
Вчера, 21:51 Комментарии3
Беленов: «Ситуация с коронавирусом — большой напряг для клубов»
Вчера, 21:37 Комментарии5
Широков: «Надеюсь, что РПЛ удастся возобновить в середине мая»
Вчера, 21:28 Комментарии3
Ловчев: «У Кононова не получилось в „Спартаке“, но человек он порядочный»
Вчера, 21:08 Комментарии10
Генич: «Мне кажется, что чемпионат не удастся доиграть»
Вчера, 20:48 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил SHMEL
22 марта в 15:14
Свиньи особенно удивились...
Мы ? Да ! ))
Байкал-38
Байкал-38
22 марта в 08:25
Всё карьера удалась, пора заканчивать с футболом и писать мемуары!
SHMEL
SHMEL ответил Алексей Коротеев
21 марта в 21:27
Вся страна удивилась ,кроме коней ,конечно ! ))
Свиньи особенно удивились...
cska vperiod
cska vperiod
21 марта в 20:29
Пропадёт Федя в Англии.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
21 марта в 14:53
Вся страна удивилась ,кроме коней ,конечно ! ))
Брулин
Брулин
21 марта в 14:08
После отказа в первом же матче получил по носу. Это был знак.
ДСА
ДСА
21 марта в 13:46
Сам чувствует, что не тянет, потому и удивился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 марта в 13:25
В Англии сложно с иностранцами. Нужен большой процент игр за сборную, а Чалов в сборной без году неделя. А регулярный якобы интерес Абрамовича просто помощь гинеру от кореша с целью поднятия ценника....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100