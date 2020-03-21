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Зиньковский: «Каждый вечер собираемся с друзьями поиграть в Dota2»

21 марта 2020, 13:18

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, чем занимается во время карантина в связи с распространением коронавируса.

Нам дали выходные до понедельника. Я хотел улететь в Краснодар, но в итоге отменил билеты: перелет через Москву, аэропорты, скопления людей, вот это все… В общем, с девушкой и отцом посоветовался и решил остаться в Самаре. Сижу на базе, тренируюсь — поле-то свободное. Тут у нас много парней зависли. Легионеры все здесь — границы закрыты, никуда особо не улетишь. Вот и тренируемся: кто на поле, кто в это время в тренажерке, потом меняемся местами, чтобы толпы не было.

Нам выдали рекомендации, как вести себя в это время: чаще мыть руки, не трогать лицо ну и так далее. Стараемся все выполнять. Коротаем время за ноутбуками и приставками — фильмы смотрим, играем. Скучно, конечно. Но каждый вечер собираемся с друзьями поиграть в Dota2 по сети — общаемся. С девушкой, опять же, на связи постоянно.

Тренировки-то мы 23 марта, может, и возобновим, но чемпионат 10 апреля вряд ли возобновится. Не знаю, что будет дальше. Возможно, когда вся команда соберется, обсудим с руководством дальнейшие действия, в том числе и по поводу зарплаты игрокам в этот период. В любом случае это должно быть коллективное решение.

Мне кажется, все меры, принимаемые в связи с распространением коронавируса в мире, верны. Лучше перестраховаться и месяцок переждать, чтобы все прошло, чем все будут скептически к этому относиться и перезаболевают. Мы, футболисты, больше всех хотим возобновления сезона, но надо чем-то жертвовать, раз на всей планете такая ситуация. Так что пусть все сидят дома, моют руки, бережно относятся друг к другу и не болеют.

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nikoladolgov
nikoladolgov
21 марта в 15:43
Понятно. Раньше он руки не мыл, ходил грязный, рваный ...
Ладно хоть в Самаре приучили к чистоте.
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