Агент: «„Кристал Пэлас“ предлагал 25 млн фунтов за Чалова, это правда»

Агент форварда ЦСКА Федора Чалова в эфире YouTube-канала Нобеля Арустамяна рассказал о перспективах своего клиента в Европе.
«Кристал Пэлас» предлагал 25 миллионов фунтов за Чалова, это правда. Было конкретное предложение, но ЦСКА отказался, им нужен Федор. Сложно сказать, сколько стоит он сейчас, все клубы готовы потратить разные суммы. В случае с Федором стоит рискнуть потратить 25 миллионов фунтов.
В конце прикольнули слова "В случае с Федором стоит рискнуть потратить 25 миллионов фунтов". Это как в казино повезло не повезло. В КП сейчас наверное радуются, что их уберегло от глупой покупки.
В конце прикольнули слова "В случае с Федором стоит рискнуть потратить 25 миллионов фунтов". Это как в казино повезло не повезло. В КП сейчас наверное радуются, что их уберегло от глупой покупки.
Допускаю, что им могут интересоваться, и где-то за 10-15 млн евро вполне могут предложить. Почему нет? Столько же и за Зобнина. Влашич от 15 до 20 млн, столько же Фернандес.
Очень редко из РПЛ уезжают в Европу дороже. 90% уехавших не заиграли в Европе. Заиграли - единицы типа Ивановича и Виллиана с Видичем.
Допускаю, что им могут интересоваться, и где-то за 10-15 млн евро вполне могут предложить. Почему нет? Столько же и за Зобнина. Влашич от 15 до 20 млн, столько же Фернандес.
Очень редко из РПЛ уезжают в Европу дороже. 90% уехавших не заиграли в Европе. Заиграли - единицы типа Ивановича и Виллиана с Видичем.