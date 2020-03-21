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Агент: «„Кристал Пэлас“ предлагал 25 млн фунтов за Чалова, это правда»

21 марта 2020, 13:11

Агент форварда ЦСКА Федора Чалова в эфире YouTube-канала Нобеля Арустамяна рассказал о перспективах своего клиента в Европе.

«Кристал Пэлас» предлагал 25 миллионов фунтов за Чалова, это правда. Было конкретное предложение, но ЦСКА отказался, им нужен Федор. Сложно сказать, сколько стоит он сейчас, все клубы готовы потратить разные суммы. В случае с Федором стоит рискнуть потратить 25 миллионов фунтов.
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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил makkie
22 марта в 09:17
Виллиан пришёл уже готовым и ушёл готовы м. Далее заиграл Головин и будет расти, ему 23 года только. Больше нет. Зинченко не наш продукт, тем более он и не в основе.
Байкал-38.
Байкал-38.
22 марта в 07:51
Гинера жлоба сгубит. Уже сейчас за него такие деньги никто не даст, тем более Чалов деградирует с большой скоростью.
В конце прикольнули слова "В случае с Федором стоит рискнуть потратить 25 миллионов фунтов". Это как в казино повезло не повезло. В КП сейчас наверное радуются, что их уберегло от глупой покупки.
makkie
makkie ответил ANATOLY KANDAUROV
21 марта в 23:32
Готов согласиться, что агент фантазер. А как назвать человека, который утверждает, что Джикия может перейти в Саутгемтон за 15 млн фунтов? Ответ нужен без комментариев, а именно Как назвать такого человека ( одним словом)?
Джикия сейчас столько не стоит!
Допускаю, что им могут интересоваться, и где-то за 10-15 млн евро вполне могут предложить. Почему нет? Столько же и за Зобнина. Влашич от 15 до 20 млн, столько же Фернандес.

Очень редко из РПЛ уезжают в Европу дороже. 90% уехавших не заиграли в Европе. Заиграли - единицы типа Ивановича и Виллиана с Видичем.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
21 марта в 17:07
Витя не отпустил!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил makkie
21 марта в 15:30
Санитары уже выехали к этому фантазёру :)
Готов согласиться, что агент фантазер. А как назвать человека, который утверждает, что Джикия может перейти в Саутгемтон за 15 млн фунтов? Ответ нужен без комментариев, а именно Как назвать такого человека ( одним словом)?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
21 марта в 15:23
Ходжсон в десять раз круче любого тренера практикующего в РПЛ, если лично он разглядел в этом аморфном таланте потенциал, то почему бы и нет, единственное что смущает - ценник, он не соответствует объективной реальности.
Брулин
Брулин
21 марта в 15:11
Агент "Хочешь в пэлас". Чалов: "конечно хочу". Кристал пэлас, Кристал пэлас нас и тут не плохо кормят.
Беспределов
Беспределов
21 марта в 14:29
беспредельная сумма
VAN ARM
VAN ARM ответил ДАША Д
21 марта в 14:04
Теперь и половины не предложат.
это факт!
ДАША Д
ДАША Д
21 марта в 13:49
Теперь и половины не предложат.
STVA 1
STVA 1
21 марта в 13:35
У агента и Шнобеля вирус завёлся в мозгах)))
makkie
makkie
21 марта в 13:30
Санитары уже выехали к этому фантазёру :)
drug01
drug01
21 марта в 13:23
Жаль!!!!Поезд ушел!!!!
VIPded
VIPded
21 марта в 13:15
Странно, что не продали... 25 отличная цена. (((
МапС
МапС
21 марта в 13:15
Чахлов сдулся, по воротам бить разучился, особенно с точки.
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