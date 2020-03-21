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Эмери: «Был поражен вниманием Сарри к деталям и организацией его команд»

21 марта 2020, 17:15

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери в интервью TuttoJuve высказался о наставнике «Ювентуса» Маурицио Сарри. В частности, он вспомнил прошлогодний финал Лиги Европы, в котором «Челси» под руководством Сарри победил «Арсенал», который тогда тренировал Эмери.

У Сарри много опыта, он показал, на что способен, в «Наполи» и «Челси». Я был действительно поражен его огромным вниманием к деталям и организацией его команд. «Челси» был очень хорош, они финишировали третьими [в АПЛ] и обыграли нас в финале Лиги Европы. Он отлично работал в Англии и вернулся в Италию так рано, потому что его позвал такой большой клуб, как «Ювентус».   

Отметим, что ранее о Сарри высказался наставник сборной Италии Роберто Манчини.

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